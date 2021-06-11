استکبار و دشمنان نظام اسلامی به دنبال مایوس کردن مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نور پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با استناد به بیانات نورانی امیر بیان حضرت علی (ع) درمورد اوصاف دنیا به ایراد سخن پرداخت و گفت: حضرت امیر (ع) می‌فرمایند: «چشم انداز دنیا فریبنده و باطن آن هلاک کننده و سایه‌ای است زوال پذیر و تکیه گاهی است کج و غیر قابل اعتماد، اول زندگی دنیا رنج و مشقت و زحمت و آخر آن فنا و زوال است. در حلالش محاسبه و در حرام آن عقاب و عذاب».

نورپور در ادامه ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و روز دختر گفت: حضرت معصومه (س) دارای کمالات معنوی فراوانی است. شخصیتی که چند تن از ائمه معصومین از ایشان به عظمت یاد کرده اند و فرموده اند؛ «هرکس بامعرفت به حق ایشان قبر مطهر ایشان را زیارت کند اهل بهشت است»، بانویی که زیارت نامه اش از امام معصوم امام رضا (ع) صادر شده است بانویی که زیارت نامه اش گویای مقام و منزلت ایشان است. انشاالله که دختران عزیز ما این بانوی بزرگوار را در همه ابعاد زندگی الگوی خویش قرار دهند.

امام جمعه شهر گلستان در ادامه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: امروز اهمیت انتخابات و حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه امروز جبهه استکبار و همه دشمنان نظام اسلامی دارند تلاش می‌کنند که مردم را مأیوس کنند گفت: ولی این مردم نجیب و غیرتمند بار دیگر با حضور حداکثری و انتخابات اصلح بینی دشمنان را به خاک خواهند مالید لذا امروز روز گلایه و شکایت نیست، امروز روز عمل و اقدام و دفاع از این حرم یعنی جمهوری اسلامی است آن هم با مشارکت حداکثری در انتخابات.

امام جمعه گلستان گفت: نامزدهای محترم اخلاق اسلامی را رعایت کنند که متأسفانه در دو مناظره اخیر اخلاق انتخاباتی توسط بعضی از نامزدها رعایت نشد، چرا مردم را مأیوس می‌کنید؟ چرا زحمات ارزشمند ۴۲ ساله نظام اسلامی را با سیاه نمایی زیر سوال می‌برید؟ چرا دشمنان را جری تر می‌کنید؟ چرا انصاف را رعایت نمی‌کنید؟

نورپور به موضوع شوراها هم اشاره کرد و عنوان داشت: در انتخابات شوراها دقت کنید که مدیریت ۴ ساله شهر و عمران و آبادانی آن را به دست چه کسی می‌سپارید، به افراد سالم، پاکدست، انقلابی، مردمی و کار بلد رأی بدهید.