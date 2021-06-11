ترافیک در جاده چالوس سنگین است

علی زندی فر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدودههای بیلقان و سرودار و مسیر شمال به جنوب در محدودههای مرزنآباد، نساء و خوشبختی سنگین است.
وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان البرز بدون مداخلات جوی هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: ترافیک در دیگر محورهای استان روان بوده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.
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