ترافیک در جاده چالوس سنگین است

علی زندی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بیلقان و سرودار و مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های مرزن‌آباد، نساء و خوشبختی سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان البرز بدون مداخلات جوی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: ترافیک در دیگر محورهای استان روان بوده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.