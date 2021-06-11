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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۱۴

مدیرکل راهداری البرز:

ترافیک در جاده چالوس سنگین است

ترافیک در جاده چالوس سنگین است

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بیلقان و سرودار سنگین است.

علی زندی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بیلقان و سرودار و مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های مرزن‌آباد، نساء و خوشبختی سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان البرز بدون مداخلات جوی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: ترافیک در دیگر محورهای استان روان بوده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.

کد مطلب 5232225

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
      3 0
      پاسخ
      خوش بحال خزانه دولت !

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