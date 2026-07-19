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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

پیاتزا: مشکل اصلی تیم ملی والیبال ایران زود تسلیم شدن است

پیاتزا: مشکل اصلی تیم ملی والیبال ایران زود تسلیم شدن است

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با طرح این سئوال که میل و اشتیاق برای پیشرفت کجاست؟ گفت: اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم آینده‌ای نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا بعد از شکست سه بر یک تیم ایران مقابل ترکیه اظهار کرد: به نظر من، بازی را واقعاً خیلی خوب شروع کردیم. ست اول را بردیم، از حریف جلو بودیم و از نظر روحی در شرایط مناسبی قرار داشتیم.

وی ادامه داد: اما در امتیاز ۲ بر ۲ (در روند بازی)، یک توپ را از دست دادیم. مرتضی بعد از یک رالی بسیار طولانی، از منطقه عقب زمین توپ را به بیرون زد. بعد از آن هم چند توپ ساده را از دست دادیم و از همان لحظه شروع کردیم به تسلیم شدند.

پیاتزا تاکید کرد: مشکل اصلی این است که خیلی زود تسلیم می‌شویم. این چیزی است که نه می‌توانم بپذیرم و نه درکش کنم. فرقی هم نمی‌کند چه کسی داخل زمین باشد و چه کسی بیرون زمین؛ چیزی که من می‌بینم این است که تیم خیلی زود دست از جنگیدن برمی‌دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: سؤال اصلی من این است؛ میل و اشتیاق برای پیشرفت کجاست؟ این اولین سؤال من است. چون فصل گذشته تصمیم گرفتیم در داخل تیم و در روند تغییر نسل، تغییراتی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در قهرمانی جهان عملکرد خوبی داشتیم؛ نه عالی، بلکه خوب. البته باید صادق باشیم، در مسابقات قهرمانی جهان تا حدی خوش‌شانس بودیم، چون رقابت‌ها با مرحله گروهی آغاز شد و گروه خیلی سختی نداشتیم. یادتان هست که بازی آخر مرحله گروهی را مقابل فیلیپین، تنها در دقایق پایانی و به سختی بردیم. آن مسابقه واقعاً دشوار بود. بعد از آن هم مقابل صربستان نمایش خوبی ارائه دادیم و پیروز شدیم. اما مقابل جمهوری چک باز هم زمانی که از حریف پیش افتادیم، با از دست دادن یک توپ، آن هم روی یک صحنه خاص، ناگهان تسلیم شدیم.

پیاتزا در پایان گفت: این مسئله چیزی است که باید آن را بپذیریم، اما مهم‌تر از آن این است که باید آن را درک کنیم. اگر نتوانیم دلیل این اتفاق را بفهمیم، آینده‌ای نخواهیم داشت. چون تا زمانی که شرایط را به‌درستی درک نکنیم، هرگز نمی‌توانیم برای آن راه‌حل پیدا کنیم.

کد مطلب 6892795
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به آقای پیاتزا بگویید بعد از چندین سال سرمربی ایران بودن حالا ایشون نوع مشکل را میفرمایند ملت ایران از ایشان انتظار داشتند مشکل را مرتفع نمایند. بکارگیری آقای پیاتزا برای سرمربیگری تیم ملی والیبال گناه نابخشودنی است.

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