به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسامپور از انتخاب موضوع علمی سیامین یادروز بینالمللی حافظ با عنوان «حافظ در آفرینشهای هنری و ادبی» خبر داد و از پژوهشگران، حافظپژوهان، هنرمندان و اندیشهوران سراسر ایران و جهان برای ارائه آثار پژوهشی دعوت کرد.
وی ادامه داد: این مرکز طبق روال سالانه خود، موضوع محوری یادروز بینالمللی حافظ در مهرماه ۱۴۰۵ را «حافظ در آفرینشهای هنری و ادبی» انتخاب کرده است تا زمینه برای بررسی گستردهتر تأثیر شعر و اندیشه حافظ بر عرصههای مختلف هنر و ادبیات فراهم شود.
مدیر مرکز حافظشناسی افزود: شعر حافظ تنها مجموعهای از واژهها نیست، بلکه معماری باشکوهی از اندیشه، زیباییشناسی و معناست که در طول قرنها مرزهای زبان را پشت سر گذاشته و به سرچشمهای الهامبخش برای خلق آثار هنری و ادبی تبدیل شده است.
حسامپور ادامه داد: سخن حافظ در گذر سدهها، جانمایه بسیاری از آفرینشهای ماندگار هنری بوده و جلوههای آن را میتوان در هنرهایی همچون خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات معاصر ایران و جهان مشاهده کرد.
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه سیامین یادروز بینالمللی حافظ تلاش دارد پیوند عمیق و چندسویه شعر حافظ با هنر و ادبیات را بررسی کند، گفت: این رویداد فرصتی برای ارائه خوانشهای نو از حضور حافظ در سپهر هنر و بررسی این موضوع است که چگونه اندیشه و کلام او پس از گذشت بیش از هفت قرن همچنان الهامبخش آفرینش، تأویل و نوآوری هنری است.
حسامپور از هنرمندان، پژوهشگران و حافظپژوهان دعوت کرد آثار خود را در قالب مقاله و پژوهش علمی تا نیمه شهریورماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند تا پس از ارزیابی علمی، در برنامههای سیامین یادروز بینالمللی حافظ مورد استفاده قرار گیرد.
وی محورهای پیشنهادی این دوره را شامل تجلی شعر حافظ در هنرهای تجسمی، پیوند شعر حافظ و موسیقی، بازتاب اندیشه حافظ در معماری، حضور حافظ در ادبیات داستانی، حافظ و ادبیات کودک و نوجوان، بازآفرینی شخصیت و شعر حافظ در هنرهای نمایشی و سینما، هنر دیجیتال و همچنین جلوههای شعر حافظ در هنرهای سنتی و صنایع دستی عنوان کرد.
نظر شما