۴ هزار کودک کار و زباله گرد در استان تهران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز امین شاهرخی مدیر کل بهزیستی استان تهران در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در مرکز نگهداری کودکان کار یاسر برگزار شد، گفت: هیچ انسانی حاضر نیست که کودکش در معابر اقدام به کار کردن کند.

وی بیان کرد: در دوره‌ای که مسئولیت سازمان بهزیستی کشور به قبادی دانا واگذار شده است، انصافاً اقدامات موثری را در رابطه با شناسایی، ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان شاهد هستیم که یک تکلیف قانونی نیز هست.

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی در کنار سایر فعالیت های خود که بسیار گسترده است، توجه ویژه‌ای به پدیده کودکان کار و خیابانی داشته است که بر همین اساس طرح جذب، شناسایی و حمایت از کودکان کار و خیابانی را در دستور کار خود قرار داده است.

شاهرخی ادامه داد: سازمان بهزیستی به دنبال وظیفه قانونی خود از اسفند ماه سال ۹۸ شناسایی و جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان را در دستور کار خود قرار داد که همزمان با شیوع کرونا اجرای این طرح ادامه پیدا کرد.

وی گفت: شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار و خیابان آنقدر مهم است که در حال حاضر به یک کار فراسازمانی تبدیل شده است. اما متاسفانه از گذشته یک ساختار معیوبی در این زمینه وجود داشته است و خوشبختانه در فرآیند جدید معایب و نقص ها رفع شده و نتایج قابل قبولی در این طرح به دست آمده است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به آمارهایی که در طرح شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار و خیابان به دست آمده است، بیان کرد: تا هفته گذشته ۹۲۳ نفر در این طرح شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند که از این تعداد ۷۶۳ نفر کودکان اتباع و ۱۶۰ نفر کودکان ایرانی بودند که همین آمار نشان از جمعیت بالای کودکان اتباع در این حوزه دارد و نیازمند رسیدگی جدی است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده همانطور که گفتم ۸۵ درصد از این کودکان افراد بیگانه بودند که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدند و در حال حاضر به یکی از معضلات ما در این حوزه تبدیل شده است.

شاهرخی بیان کرد: چرخه توانمندسازی کودکان کار و خیابان در طرح مذکور مورد تاکید است به ویژه مورد تاکید سازمان بهزیستی قرار دارد. برای نخستین بار در این طرح ما به ثبت عنبیه این کودکان پرداختیم تا تمام اطلاعات آنها از طریق عنبیه ثبت شود و مشخص شود که یک کودک چند بار توسط بهزیستی جمع آوری می شود و چه تعداد کودکان در چند نوبت مورد شناسایی قرار می گیرند.

وی در رابطه با آمار ترخیص کودکان و بازگشت آنها به خانواده هایشان نیز گفت: ۷۲۴ کودک از ۹۲۳ کودکی که شناسایی شدند ترخیص و به خانواده هایشان بازگشتند که حمایت سازمان بهزیستی از آنها ادامه خواهد داشت و توانمندسازی خانواده توسط مددکاران اجتماعی در اولویت خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از اهداف این طرح عدم بازگشت این کودکان به سطح معابر است، در این باره بیان کرد: از همین رو حمایت و توانمندسازی این کودکان از اهداف قابل اجراست.

در ادامه این نشست خبری مدیرکل بهزیستی استان تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد در اجرای طرح شناسایی، جذب و حمایت کودکان کار و خیابان به مشارکت با بهزیستی بپردازند.

وی گفت: از شهروندان می خواهیم هر کجا کودکان کار را مشاهده می کنند به جای دلسوزی و پرداخت پول به آنها با شماره ۱۲۳ که اورژانس اجتماعی است تماس بگیرند و این موارد را اطلاع دهند تا همکاران ما در اسرع وقت در این مکان ها حاضر شوند و به جذب این کودکان اقدام کنند.

وی ادامه داد: چندین مرکز جدید برای سازماندهی کودکان کار و خیابان توسط بهزیستی راه اندازی شده و ظرفیت بالایی در این بخش فراهم شده است.

وی همچنین درباره آمار کودکان کار و زباله گرد در سطح استان تهران نیز گفت: این کودکان حدود ۴ هزار نفر هستند که دو هزار نفر آنها کودک کار و دو هزار نفر کودک زباله گرد هستند. ما جلسات متعددی با شهرداری تهران و با موضوع برخورد با پیمانکاران متخلف و سوءاستفاده گر از کودکان زباله گرد برگزار کرده ایم و قرار است شهرداری تهران با پیمانکاران متخلف برخورد کند. هدف ما در این فرآیند کاهش کودکان زباله گرد است که امیدواریم در این راه موفق شویم.