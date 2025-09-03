شناسایی ۳۳۷ کودک کار و خیابانی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت عظیمی فر صبح چهارشنبه در نشست کودکان کار و خیابانی با اشاره به اجرای طرح‌های شناسایی و مداخله برای کودکان کار، تصریح کرد: ما در قالب سیستم و سیاست‌های تعریف‌شده، تعداد ۳۳۷ کودک را در گذشته شناسایی کنیم و برای ۲۸ کودک نیز اخیراً پرونده‌ای تشکیل داده و مداخلات خانوادگی و حمایت‌های لازم را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ نفر از کودکان کار اتباع بیگانه هستند، گفت: این کودکان فاقد شناسنامه هستند.

معاون سلامت بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تقدیر از مشارکت شهروندان، بیان کرد: همکاری مردم بسیار ارزشمند است. همکاران ما در سطح شهر به صورت گشت‌های فعال حضور دارند و شهروندان محترم در صورت مشاهده موارد، به‌طور مستقیم با سازمان بهزیستی تماس می‌گیرند.

وی تاکید کرد: این گزارش‌ها بلافاصله پیگیری می‌شوند و حتی تا حد تماس با پدر کودک یا مسئولان مربوطه پیش می‌رود. خوشبختانه با این اقدامات، حضور کودکان در خیابان‌های مرکزی شهر به میزان محسوسی کاهش یافته و در حال حاضر تنها تعداد محدودی از آنان، عمدتاً دختران زیر سن قانونی هستند.

عظیمی فر در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری‌های بین‌دستگاهی اشاره و تاکید کرد: موضوع کودکان کار تنها مربوط به بهزیستی نیست، اطلاعات و آمار دقیقی از پنج شهرستان برای تحلیل نیازها و برنامه‌ریزی تهیه و ارائه شده است. مکاتبات لازم با کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش، علوم پزشکی و… انجام شده و پیگیری‌های مستمری در جریان است.

وی با بیان اینکه پدیده کودکان کار ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد، یادآور شد: حتی اگر تمامی اقدامات ممکن را نیز به صورت کامل انجام دهیم، به دلیل دلایل ساختاری و اقتصادی، امکان ریشه‌کنی صددرصدی این پدیده وجود ندارد. اما این به معنای توقف تلاش‌ها نیست، ما موظفیم وظایف خود را تا حد توان انجام دهیم.

معاون سلامت بهزیستی استان ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه و تقویت برنامه‌های توانمندسازی، شاهد ارتقای کیفیت خدمات به این کودکان و خانواده‌هایشان خواهیم بود. اگر نیاز به ارائه آمار و اطلاعات بیشتری باشد، آماده همکاری کامل هستیم.