هر رای از جانب مردم تیری بر قلب دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسینی بوشهری یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه حضور حداکثری در انتخابات هم برای دوستان و هم برای دشمنان انقلاب اسلامی دارای پیام است، گفت: دشمنان بدانند که مردم ما در همه صحنه‌ها در میدان حضور دارند و دوستداران بدانند که مردم هیچ گاه نمی‌پسندند غایب از میدان باشند.

رئیس جامعه مدرسین به دفاع جانانه ملت در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: امروز کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستند، احساس می‌کنند یک جهاد مقدسی پیش رو دارند که باید خود را برای حضور در آن آماده کنند.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: آنچه برای ملت ما و کسانی که در دنیا ناظر رفتار ما هستند، مهم است حضور حداکثری است که چشم جهانیان را خیره کند.

وی یاس و ناامیدی و بی تفاوتی را از آفت‌های هر انقلابی دانست و تاکید کرد: همه بدانند با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی این ملت بار مشکلات، سختی‌ها، ناملایمات و دشمنی دشمنان را با تمام گوشت و پوست استخوان لمس کرده است، اما بنا نیست این مشکلات اهداف متعالی‌تر را که به خاطرش انقلاب کرده فراموش کند، بنابراین آحاد جامعه ما در روز ۲۸ خرداد پرشکوه شرکت می‌کنند.

رئیس جامعه مدرسین انتخاب آگاهانه را پایه گذار پیشرفت دانست و افزود: در انتخاب ریاست جمهوری باید دقت داشت چرا که او می‌تواند با اختیارات گسترده‌ای که در دست دارد در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد بسیار تأثیرگذار باشد.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: حضور حداکثری نشانه اقتدار کشور و ملت و پاسخی است به یاوه‌گویی‌های دشمنان است.

وی حضور حداکثری مردم را مانند زره پولادینی دانست که می‌تواند کشور را در مقابل دشمن حفظ کند.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به اینکه ایران اسلامی دشمنان زیادی دارد، افزود: با انتخابات پیشرفت حاصل می‌شود پس مردم نقش خود را کوچک نشمارند؛ اگر نقشی نداشتند دشمن این همه تلاش برای دلسرد کردن آنان انجام نمی‌داد پس هر رأی مردم تیری است که بر قلب دشمن می‌نشیند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه حضور ما در انتخابات باعث کند شدن حربه دشمن است گفت: ما زمانی در مذاکرات موفق می‌شویم که اعلام شود حضور مردم در انتخابات بسیار گسترده و باشکوه بوده تا دشمن ناخواسته در مقابل اراده ملت ایران دست را به علامت تسلیم بالا ببرد.

وی تاکید کرد: شرکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف و پیام آن این است که من حق دارم سرنوشتم را خودم تعیین کنم و در مقابل خون شهیدان و امام شهدا و پیشرفت کشور مکلف هستم.