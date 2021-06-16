کسب تندیس رضایتمندی مشتری توسط شرکت مخابرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید اشاعه فرهنگ اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی موانع تولید و صادرات به جهت رفع موانع دست و پاگیر تولید و اشتغال، با حضور شرکت های برتر دولتی و خصوصی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، تحقق سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه ششم توسعه نیازمند الزاماتی هست که عمده‌ترین آن‌ها اشاعه فرهنگ اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تبیین توسعه ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی، بررسی موانع تولید و صادرات به جهت رفع موانع دست و پاگیر تولید و اشتغال نیازمند پیش زمینه هایی است که با برگزاری این همایش راهکارهای تحقق آن به صورت تخصصی بررسی شد.

ارتقای جایگاه کیفیت و بهره وری محصول تولید ملی در رعایت حقوق مصرف کننده و در بین آحاد مردم، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، بررسی رفع خلا های قانونی اشتغال و در صورت لزوم تصویب طرح های لازم از جمله راهکارهای ارائه شده در این مراسم به منظور تحقق رضایتمندی مشتری بود.

بر اساس این گزارش، از آنجا که یکی از ارکان مهم جهت رسیدن به این الزامات، افزایش بلوغ سازمانی مدیران، رؤسا و مشاوران صنعت و اقتصاد کشور است، پس از برگزاری سه دوره از همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با مشارکت و حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی کشور، چهارمین دوره این همایش ملی با رویکرد رضایتمندی مشتری و با تقدیر از شرکت های برتر در این حوزه برگزار شد.