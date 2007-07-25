نیروگاه بوشهر زودتر از پاییز 2008 تکمیل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "ریانووستی" روسیه، "ایوان ایستومین"، رئیس شرکت "انرژوپروگرس"، که یکی از شرکت های سازنده نیروگاه اتمی بوشهر است امروز خبر داد که زودترین زمان ممکن برای تکمیل نیروگاه بوشهر پاییز سال 2008 است.

وی افزود: با اطمینان می توانم بگویم که راه اندازی نیروگاه بوشهر درپاییز امسال غیرعملی است و تاریخ واقعی راه اندازی آن تا پاییز 2008 به تاخیر افتاده است.

شرکت انرژوپروگرس یکی از مقاطعه کاران طرف قرارداد با شرکت "اتمزتروی اکسپورت"، شرکت سازنده نیروگاه بوشهر است.

روسیه از ابتدای سال جاری میلادی عملیات تکمیل نیروگاه بوشهر را به بهانه مسائل مالی متوقف کرد. دیشب جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از مذاکرات با معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین عازم مسکو شد تا درباره تکمیل نیروگاه بوشهر با مقامهای روسیه مذاکره کند.



با وجود همکاری مستمر و شفاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، روس ها با بهانه های مختلف ازعمل به تعهدات خود برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهرطفره می روند؛ این در حالی است که معاون لاریجانی شب گذشته برای گفتگو با مقامهای روسی درباره تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به مسکو رفته است.