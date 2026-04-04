جزئیات چهارمین حمله هوایی به محوطه پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه، توسط دشمن صهیونی و آمریکایی برای چهارمین بار از ابتدای جنگ رمضان، پرتابه‌ای به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد.

وی افزود: دشمن با نقض مکرر قوانین و مقررات بین‌المللی و خارج از اصول ایمنی و حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر صیانت از نیروگاه های هسته‌ای که زیرساخت تولید صلح آمیز انرژی برق هستند، در تعرض جدید خود متاسفانه باعث شهادت یکی از کارکنان بخش حفاظت فیزیکی نیروگاه شد و بر اثر موج انفجار یکی از ساختمان‌های جانبی نیروگاه نیز آسیب دید.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: حادثه آسیبی به روند بهره‌برداری از نیروگاه وارد نکرده است.

وی در پایان بیان کرد: سازمان انرژی اتمی کشور ضمن اشراف و کنترل لازم بر همه فرآیندها، اطلاع رسانی به موقع و عمومی را انجام می‌دهد و از شهروندان عزیز تقاضا دارم بدون توجه به شایعات، اخبار موثق را از منابع رسمی پیگیری کنند.