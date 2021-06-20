دُور بعدی مذاکرات، احتمالا دور پایانی نشست وین است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز یکشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد: اعضای کمیسیون مشترک برجام توافق کردند که وقفه‌ای به مذاکرات داده شود تا اعضا برای احتمالاً دور نهایی آماده شوند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در این ارتباط نوشت: نشست کمیسیون مشترک امروز برگزار و پیشرفت حاصله در مذاکرات وین از جمله در دور ششم بررسی شد.

«میخائیل اولیانوف» در این باره اضافه کرد: تصمیم گرفته شد که وقفه‌ای ایجاد شود تا به مشارکت‌کنندگان اجازه دهد با پایتخت‌هایشان درخصوص آمادگی برای آنچه که قرار است دور نهایی مذاکرات باشد، مشورت کنند.

این نشست در راستای جمع بندی رایزنی‌های انجام شده در دور ششم مذاکرات در گرند هتل شهر وین به انجام رسید.

نشست مذکور در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارتحانه‌های امورخارجه ایران و۱+۴ برگزار شد.

«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ریاست هیأت ایرانی را در این نشست برعهده داشت و «انریکه مو را» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز رئیس این نشست بود.

پیش‌تر «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران نیز گفته بود این احتمال وجود دارد که تا قبل از پایان تصدی دولت فعلی، توافق (احیای برجام) حاصل شود.

گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز تاکید کرده است که برای بازگشت تهران به تعهدات خود در برجام، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران باید لغو شوند و این موضوع باید مورد راستی آزمایی نیز قرار گیرد.