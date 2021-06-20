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۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۸:۰۶

مدیرکل راهداری آذربایجان‌شرقی:

طرح ایمن‌سازی ۱۲ جاده آذربایجان‌شرقی در حال انجام است

طرح ایمن‌سازی ۱۲ جاده آذربایجان‌شرقی در حال انجام است

تبریز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: ۴۰ گروه راهداری با استقرار در ۱۲ جاده استان طرح ایمن‌سازی و رفع نواقصات این جاده‌ها را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورجعلی علیزاده با اشاره به اجرای طرح راهداری محوری ارتقای ایمنی و کیفیت جاده‌های استان، افزود: این طرح در آزادراه تبریز- زنجان، تبریز- بستان آباد- میانه- بستان آباد- سراب، تبریز- اهر- کلیبر- خداآفرین، اهر- ورزقان، اهر- مشگین شهر، تبریز- مرند- جلفا- نوارمرزی، صوفیان- شبستر- تسوج، مرند- ایواوغلی، تبریز- اسکو- آذرشهر- عجبشیر- بناب- ملکان، مراغه- هشترود- چاراویماق و تبریز- ارومیه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با بسیج همه امکانات و تجهیزات راهداری این اداره کل انجام می‌شود، اظهار کرد: در این طرح ۶۵۸ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری و بیش از ۳۸۰ نفر از نیروهای راهداری حضور دارند.

علیزاده ادامه داد: از جمله فعالیت‌های این گروه‌ها انجام عملیات روکش آسفالت، لکه گیری و درزگیری، تسطیح حریم و رگلاژ شانه راه، تعمیر، تعویض و نصب تابلوهای ایمنی و ترافیکی، تعمیر و نصب گاردریل و حفاظ‌های بتنی، لایروبی و تنقیه پل‌ها، قطع راه‌های دسترسی غیرمجاز، ایمن سازی و رنگ آمیزی پایه تابلوهای سازه‌ای، آشکارسازی نقاط پرتصادف، اصلاح شیب شیروانی، تسطیح حریم راه، اصلاح نرده و قرنیز پل‌ها است.

کد مطلب 5240358

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