به گزارش خبرگزاری مهر، اورجعلی علیزاده با اشاره به اجرای طرح راهداری محوری ارتقای ایمنی و کیفیت جاده‌های استان، افزود: این طرح در آزادراه تبریز- زنجان، تبریز- بستان آباد- میانه- بستان آباد- سراب، تبریز- اهر- کلیبر- خداآفرین، اهر- ورزقان، اهر- مشگین شهر، تبریز- مرند- جلفا- نوارمرزی، صوفیان- شبستر- تسوج، مرند- ایواوغلی، تبریز- اسکو- آذرشهر- عجبشیر- بناب- ملکان، مراغه- هشترود- چاراویماق و تبریز- ارومیه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با بسیج همه امکانات و تجهیزات راهداری این اداره کل انجام می‌شود، اظهار کرد: در این طرح ۶۵۸ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری و بیش از ۳۸۰ نفر از نیروهای راهداری حضور دارند.

علیزاده ادامه داد: از جمله فعالیت‌های این گروه‌ها انجام عملیات روکش آسفالت، لکه گیری و درزگیری، تسطیح حریم و رگلاژ شانه راه، تعمیر، تعویض و نصب تابلوهای ایمنی و ترافیکی، تعمیر و نصب گاردریل و حفاظ‌های بتنی، لایروبی و تنقیه پل‌ها، قطع راه‌های دسترسی غیرمجاز، ایمن سازی و رنگ آمیزی پایه تابلوهای سازه‌ای، آشکارسازی نقاط پرتصادف، اصلاح شیب شیروانی، تسطیح حریم راه، اصلاح نرده و قرنیز پل‌ها است.