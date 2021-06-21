به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در ساختمان هسته گزینش و بازدید چند ساعته از این مرکز در دیدار با اعضای این هسته بر اهمیت نقش گزینش در جذب و بکارگیری افراد با انگیزه و معتقد به مأموریت احیاگری و آموزگاری در زندان‌ها تاکید کرد.

وی در دیدار با اعضای هسته گزینش گفت: برای تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها لازم است کارکنان سازمان زندان‌ها نقش معلم و مربی را داشته باشند.

وی اظهار داشت: با این نگاه و ارزش گذاری برای شغل زندانبانی، هسته گزینش نقش مهمی در جذب و گزینش افراد دارد.

حاج محمدی ادامه داد: کارکنان زندان‌ها صرفاٌ یک نگهبان نیستند بلکه ما زندانبان را یک آموزگار، یک مربی و یک احیاگر می‌دانیم لذا اگر می‌خواهیم به آن زندان که مدنظر امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری است برسیم نیاز به پرسنل با انگیزه و با اعتقاد راسخ به انجام مأموریت زندانبانی داریم.