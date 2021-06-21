۸۲ درصد کهنسالان مازندران واکسن تزریق کردند

قاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند ابتلای به بیماری کرونا در استان نزولی و کاهش است، افزود: از نظر بیماران بستری و سرپایی و فوتی روند کاهشی را در استان تجربه می‌کنیم.

وی کاهش استفاده از ماسک را در روزهای اخیر نگران کننده دانست و گفت: بیماری کرونا بسیار جدی است و راهکار اصلی پیشگیری از آن رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.

وی از مردم خواست تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و درباره تزریق واکسن نیز گفت: ۸۲ درصد تزریق واکسن افراد بالای ۷۰ سال در استان انجام شده است.

اویس با بیان اینکه مرحله دوم تزریق واکسن افراد بالای ۷۰ سال آغاز شده است، افزود: افراد جامانده ۷۰ سال به بالا نیز می‌تواند برای تزریق واکسن به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند.