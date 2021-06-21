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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۶

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران:

۸۲ درصد کهنسالان مازندران واکسن تزریق کردند

۸۲ درصد کهنسالان مازندران واکسن تزریق کردند

ساری- سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران گفت: تاکنون ۸۲ درصد افراد ۷۰ سال به بالا برای پیشگیری از بیماری کرونا واکسن تزریق کردند.

قاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند ابتلای به بیماری کرونا در استان نزولی و کاهش است، افزود: از نظر بیماران بستری و سرپایی و فوتی روند کاهشی را در استان تجربه می‌کنیم.

وی کاهش استفاده از ماسک را در روزهای اخیر نگران کننده دانست و گفت: بیماری کرونا بسیار جدی است و راهکار اصلی پیشگیری از آن رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.

وی از مردم خواست تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و درباره تزریق واکسن نیز گفت: ۸۲ درصد تزریق واکسن افراد بالای ۷۰ سال در استان انجام شده است.

اویس با بیان اینکه مرحله دوم تزریق واکسن افراد بالای ۷۰ سال آغاز شده است، افزود: افراد جامانده ۷۰ سال به بالا نیز می‌تواند برای تزریق واکسن به مراکز جامع سلامت مراجعه کنند.

کد مطلب 5240640

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