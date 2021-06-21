پیام تبریک وزیر اقتصاد به رئیس جمهور منتخب ملت ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی پیامی، انتخاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری منتخب ملت ایران را تبریک گفت.

در پیام وزیر اقتصاد آمده است: اعتماد قاطع ملت شریف ایران اسلامی به جنابعالی به عنوان شخصیتی برجسته و برخوردار از سوابق روشن و افتخارآمیز انقلابی و اسلامی، در حماسه ۲۸ خرداد، فصل دیگری از مردم سالاری دینی، اقتدار و تعالی کشور را پیش روی دیدگان دنیا قرار داد.

اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به محضرتان، رجاء واثق دارم که دولت سیزدهم تحت مدیریت شایسته حضرتعالی با استعانت از درگاه خداوند متعال، در جهت تحقق آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)، منویات مقام معظم رهبری و اعتلای همه جانبه کشور بویژه در حوزه اقتصاد اعم از رشد سرمایه گذاری و تولید، بهبود فضای کسب و کار، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور و بهبود معیشت عامه مردم با نصرت الهی، گام‌های اساسی را برخواهد داشت.

این وزارتخانه در راستای استقرار دولت حضرتعالی، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری به حضور اعلام می‌دارد.