تمرکزمان روی مسابقات آسیایی است/ افزایش سهم مدال آوری بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهر صادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران به دنبال حضور تیم ملی این رشته در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: شیوع بیماری کرونا مسابقات قهرمانی آسیا اسکی روی آب در بخش قایق را که قرار بود سال گذشته به میزبانی کره جنوبی برگزار شود را به تعویق انداخت، اکنون در حال بررسی شرایط هستیم که در صورت فروکش کردن این بیماری مسابقات مذکور را در سال ۲۰۲۱ برگزار کنیم و اتفاقاً کره جنوبی مجدداً درخواست میزبانی این بازی‌ها را داده که در صورت مسجل شدن این مسابقات، قطعاً تیم ملی کشورمان در این رقابت‌های شرکت می‌کند.

وی که هم اکنون نایب رئیس اسکی روی آب آسیا نیز می‌باشد، در ادامه نقش داشتن کرسی در کنفدراسیون آسیا در توسعه اسکی روی آب ایران را مهم خواند و بیان داشت: بنده و عباس ناطق نوری که در عضویت کمیته فنی آسیا است طی این چند سال تلاش کردیم تا با ارتباطات بین المللی راه‌های توسعه و گسترش این رشته را در بین اسکی بازان ایرانی مثل اعزام مربیان و داوران کشورمان به دوره‌های بین المللی و استفاده از تجربیات کشورهای صاحب سبک را فراهم کنیم و حاصل این برنامه ریزی ایستادن بر سکوی سوم آسیا با کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز در سال ۲۰۱۷ بود که برای اولین بار در تاریخ به ارمغان آمد.

صادقی با ابراز رضایت از رشد و گسترش این رشته در سطح کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هدفمندی و برنامه ریزی زیر بنایی شاهد توسعه و تعمیم این رشته مفرح در سراسر ایران بوده‌ایم بطوریکه هم اکنون در ۲۰ استان و مناطق آزاد کشور کمیته اسکی روی آب تشکیل داده‌ایم و برای پشتوانه سازی و استعدایابی، باشگاه‌ها و مراکز متعدد اسکی روی آب را در ایران راه اندازی کرده‌ایم.

وی میزان علاقه مندی بانوان در اسکی روی آب را ستودنی خواند و افزود: در حوزه بانوان هم دارای پتانسیل خوبی هستیم، خوشبختانه نتیجه خوبی از اعتماد به زنان گرفته‌ایم بطوریکه در مسابقات آسیایی ۲۰۱۷ تایوان سهم بانوان در کسب مدال بیشتر از آقایان بود و دو مدال طلا و نقره را خانم‌های ما بدست آوردند، در بعد بین المللی هم از ۴ داور خانم که دارای مدرک بین المللی هستند بهره‌مند هستیم و در مجموع شرایط مناسبی را در این حوزه تجربه کرده‌ایم.

وی همچنین از برگزاری مسابقات سراسری و انتخابی تیم ملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد گفت: در صورت کاهش پیدا کردن کرونا قطعاً در نیمه دوم سال مسابقات کشوری و سراسری آقایان و بانوان در هر دو بخش قایق و کیبل اسکی را برگزار می‌کنیم و مسلماً از رقابت‌های انتخابی، نفرات برتر و آماده را به اردوی تیم ملی تزریق می‌کنیم و با یک تیم قدرتمند و مهیا گام به رقابت‌های بین المللی و قاره‌ای خواهیم گذاشت.