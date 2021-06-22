تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تاکسی هوایی شرکت آلمانی «ولوکوپتر» روز گذشته برای نخستین بار پرواز کرد.

تاکسی هوایی مذکور در نمایشگاهی واقع در فرانسه پرواز کرد و قرار است در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس سرویس رسانی کند.

تاکسی پرنده مذکور شبیه یک بالگرد کوچک است از فرودگاه «لوبورژه» در نزدیکی پاریس پرواز خود را آغاز کرد و پس از ۳ دقیقه پرواز به طور عمودی فرود آمد. طی این تست که هیچ سرنشینی در آن حضور نداشت، تاکسی هوایی مسافت ۵۰۰ متر را با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت در ارتفاع ۳۰ متری زمین پرواز کرد.

این وسیله نقلیه قادر به حمل ۲ نفر است و اتاقکی برای جابه‌جایی بار نیز دارد.