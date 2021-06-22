  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۷

تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار پرواز کرد

تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار پرواز کرد

یک تاکسی هوایی آلمانی برای نخستین بار در آسمان فرانسه مسافت ۵۰۰ متر را پرواز کرد.

دریافت 1 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تاکسی هوایی شرکت آلمانی «ولوکوپتر» روز گذشته برای نخستین بار پرواز کرد.

تاکسی هوایی مذکور در نمایشگاهی واقع در فرانسه پرواز کرد و قرار است در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس سرویس رسانی کند.

تاکسی پرنده مذکور شبیه یک بالگرد کوچک است از فرودگاه «لوبورژه» در نزدیکی پاریس پرواز خود را آغاز کرد و پس از ۳ دقیقه پرواز به طور عمودی فرود آمد. طی این تست که هیچ سرنشینی در آن حضور نداشت، تاکسی هوایی مسافت ۵۰۰ متر را با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت در ارتفاع ۳۰ متری زمین پرواز کرد.

این وسیله نقلیه قادر به حمل ۲ نفر است و اتاقکی برای جابه‌جایی بار نیز دارد.

کد مطلب 5241649
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
      2 4
      پاسخ
      آشغاله. نه مداومت پروازی داره و نه بهینگی مصرف انرژی این محصول مدتهاست بعنوان یک طرح شکست خورده ازش یاد میشه. تاکسیهای هوایی شبیه هواپیمای پیلاتوس خواهند بود و بالگردی نخواهند شد. بالگردهای پهپاد برای خدمات باربری پهپادی استفاده خواهند شد و سرنشین نخواهند داشت چون مصرف انرژی زیاد و برد کمی دارند
    • پیلاتوس IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
      2 0
      پاسخ
      اصلأ میفهمی پیلاتوس چیه که بیخودی اظهار نظر میکنی 😡

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها