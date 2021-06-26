خیرین برای آزادی زندانیان محکوم مالی و غیرعمد پیش قدم شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو ظهر شنبه در آئین تجلیل از فعالان و نیکوکاران جشن گلریزان ماه مبارک رمضان شهرستان سرعین و نیز جشن آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور امام جمعه سرعین و جمعی از خیرین برگزار شد اظهار کرد: باید در قالب برنامه ریزی منسجم و هماهنگ طوری عمل شود که همه کسانی که قصد کمک به ستاد دیه استان دارند بتوانند به راحتی احسانات خود را اهدا کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان اردبیل و لزوم استفاده از آموزهای دینی و به تبع آن ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و گذشت که موجب کمک به هم نوع و نیازمندان در جامعه میشود، گفت: هر قدم خیرین در کمک به نیازمندان گام محکم در تهذیب نفس و غلبه بر هواهای نفسانی است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اعلام اینکه هنوز تعداد زیادی محکوم مالی جرایم غیرعمد در زندانهای استان به سر میبرند تصریح کرد: این محکومان و خانوادههای آنان در معرض بسیاری از آسیبهای اجتماعی قرار دارند و در شرایط فعلی کمکهای خیرین و مردم راهگشای مسائل و مشکلات آنان خواهد بود.
آزادی ۴۱۷ نفر از زندانیان مالی و غیرعمد اردبیل در سال ۹۹
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل نیز در این آئین با ارائه گزارش عملکرد ستاد دیه استان اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس ارزیابی ستاد دیه مرکز، در شاخصهای مختلف، ستاد دیه استان رتبه یک کشوری را به دست آورده است.
کریم اله محبوبی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۴۱۷ نفر محکومین مالی و جرایم غیرعمد با کمک خیرین، گذشت شکات، مساعدت مسئولین قضائی و تسهیلات بانکی از زندانهای استان آزاد شده اند.
مدیر ستاد دیه استان اردبیل ادامه داد: با کمک خیرین و مردم نوعدوست استان اردبیل ۶۲ نفر محکومین مالی جرایم غیر عمد از اول امسال تاکنون از زندانهای استان آزاد شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آئین تعدادی از خیرین و مسئولین شهرستان سرعین که در سال گذشته بیشترین کمک به ستاد دیه استان داشته اند قدردانی شد.
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