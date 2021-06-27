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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۹

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر خبر داد؛

روند افزایشی بیماری کرونا در ۶۰ درصد از شهرستان‌های استان بوشهر

روند افزایشی بیماری کرونا در ۶۰ درصد از شهرستان‌های استان بوشهر

بوشهر- دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر از روند افزایشی بیماری کرونا در ۶۰ درصد از شهرستان‌های این استان خبر داد.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمان حاضر روند بیماری کرونا در شهرستان‌های تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، عسلویه و کنگان افزایشی و این روند در شهرستان‌های بوشهر، جم، دیلم و گناوه آرام‌تر گزارش‌شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه استان‌های جنوبی به عنوان دروازه ورودی ویروس کرونا به شمار می‌روند گفت: امروز استان‌های جنوبی به عنوان دروازه ورودی ویروس کرونا به شمار می‌روند و همواره تأکید شده با کنترل بیماری در این استان‌ها باید از شیوع آن در کل کشور پیشگیری شود.

کشمیری اضافه کرد: بر اساس گزارش سامانه ماسک متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان‌های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

وی در خصوص تزریق واکسن کرونا گفت: در زمان حاضر تعداد یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار نفر در کشور هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند و چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز تک دوز دریافت کرده و به تدریج دوز دوم آنها در حال تزریق است.

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر ادامه داد: در زمان حاضر در استان بوشهر ۵۰ هزار و ۷۹۱ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و همچنین هزار و ۲۴۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلاء به این ویروس از دست داده‌اند.

کشمیری اضافه کرد: هرچند روند شیوع ویروس در کشور ثابت مانده اما بستری روزانه ۱۰۰ بیمار و افزایش مرگ ناشی از کرونا در استان بوشهر نگران‌کننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در برخی از شهرستان‌ها ازجمله گناوه وضعیت خنک‌کنندگی سالن‌های ورزشی برای تزریق واکسن مناسب نیست که باید در راستای آرامش مردم و کارکنانی که مسئولیت تزریق واکسن را بر عهده دارند تدبیری کرد.

وی با اشاره به ضرب و شتم ضابط بهداشتی در شهرستان تنگستان از تلاش نیروی انتظامی در خصوص دستگیری فرد متخلف در راستای حمایت از متولیان امر بهداشت تقدیر کرد و گفت: کارشناس بهداشت محیط شهرستان تنگستان هفته گذشته به دلیل تذکر در خصوص رعایت شیوه‌نامه‌های کرونایی مورد ضرب و شتم صاحب یک واحد صنفی قرار گرفت.

کد مطلب 5244920

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