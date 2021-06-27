سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمان حاضر روند بیماری کرونا در شهرستان‌های تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، عسلویه و کنگان افزایشی و این روند در شهرستان‌های بوشهر، جم، دیلم و گناوه آرام‌تر گزارش‌شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه استان‌های جنوبی به عنوان دروازه ورودی ویروس کرونا به شمار می‌روند گفت: امروز استان‌های جنوبی به عنوان دروازه ورودی ویروس کرونا به شمار می‌روند و همواره تأکید شده با کنترل بیماری در این استان‌ها باید از شیوع آن در کل کشور پیشگیری شود.

کشمیری اضافه کرد: بر اساس گزارش سامانه ماسک متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان‌های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

وی در خصوص تزریق واکسن کرونا گفت: در زمان حاضر تعداد یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار نفر در کشور هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند و چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز تک دوز دریافت کرده و به تدریج دوز دوم آنها در حال تزریق است.

دبیر ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر ادامه داد: در زمان حاضر در استان بوشهر ۵۰ هزار و ۷۹۱ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و همچنین هزار و ۲۴۷ نفر جان خود را بر اثر ابتلاء به این ویروس از دست داده‌اند.

کشمیری اضافه کرد: هرچند روند شیوع ویروس در کشور ثابت مانده اما بستری روزانه ۱۰۰ بیمار و افزایش مرگ ناشی از کرونا در استان بوشهر نگران‌کننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در برخی از شهرستان‌ها ازجمله گناوه وضعیت خنک‌کنندگی سالن‌های ورزشی برای تزریق واکسن مناسب نیست که باید در راستای آرامش مردم و کارکنانی که مسئولیت تزریق واکسن را بر عهده دارند تدبیری کرد.

وی با اشاره به ضرب و شتم ضابط بهداشتی در شهرستان تنگستان از تلاش نیروی انتظامی در خصوص دستگیری فرد متخلف در راستای حمایت از متولیان امر بهداشت تقدیر کرد و گفت: کارشناس بهداشت محیط شهرستان تنگستان هفته گذشته به دلیل تذکر در خصوص رعایت شیوه‌نامه‌های کرونایی مورد ضرب و شتم صاحب یک واحد صنفی قرار گرفت.