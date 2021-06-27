کشف ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی مرآتی با اشاره به آغاز هفته صرفهجویی آب و برق، اظهار کرد: دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز علاوه بر مصرف بالای برق و استفاده از تعرفه ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد کرده و بخشی از خاموشی ناخواسته را سبب میشود.
وی افزود: در این راستا ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضائی استان کرمانشاه در شهرک صنعتی فرامان کشف و ضبط شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: این شرکت برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق را تشدید کرده و افراد سودجو به مقامات قضائی معرفی میشوند.
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