کشف ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی مرآتی با اشاره به آغاز هفته صرفه‌جویی آب و برق، اظهار کرد: دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز علاوه بر مصرف بالای برق و استفاده از تعرفه ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد کرده و بخشی از خاموشی ناخواسته را سبب می‌شود.

وی افزود: در این راستا ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضائی استان کرمانشاه در شهرک صنعتی فرامان کشف و ضبط شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: این شرکت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق را تشدید کرده و افراد سودجو به مقامات قضائی معرفی می‌شوند.