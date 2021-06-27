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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۱

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در کرمانشاه

کشف ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از کشف ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی مرآتی با اشاره به آغاز هفته صرفه‌جویی آب و برق، اظهار کرد: دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز علاوه بر مصرف بالای برق و استفاده از تعرفه ارزان، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد کرده و بخشی از خاموشی ناخواسته را سبب می‌شود.

وی افزود: در این راستا ۳۰۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضائی استان کرمانشاه در شهرک صنعتی فرامان کشف و ضبط شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: این شرکت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق را تشدید کرده و افراد سودجو به مقامات قضائی معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5244930

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