گوگل سهم خود را از درآمد توسعه دهندگان کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل از مدت‌ها قبل برای نصب اندروید روی دستگاه‌های مختلفی غیر از موبایل با چالش روبرو است. در همین راستا این شرکت یک راه حل ساده یافته است.

گوگل تصمیم دارد به توسعه دهندگان نرم افزار انگیزش مالی بدهد تا از پلتفرم‌هایی غیر از موبایل پشتیبانی کنند.

وب سایت آرس تکنیکا در گزارشی اعلام کرده این شرکت مشغول عرضه بین المللی طرح Play Media Experience است.

طی این طرح اگر توسعه دهندگان اپ اندروید از قابلیت‌های صوتی تصویری در طیفی از پلتفرم‌ها مانند تبلت، ساعت‌های هوشمند و تلویزیون‌های هوشمند پشتیبانی کنند، گوگل سهم خود را از درآمد اپ در پلی استور به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

اگر توسعه دهنده اپ بخواهد سهم بیشتری از دانلود محصولش در اپ استور را در اختیار داشته باشد باید از تمام پلتفرم‌ها پشتیبانی کند. به طور دقیق‌تر یک توسعه دهنده اپ ویدئویی باید آن را با اندروید تی وی، گوگل تی وی و گوگل کست یکپارچه کند.

یک توسعه دهنده اپ صوتی باید از سیستم Wear OS، اندروید اتو، اندروید تی وی و گوگل کست باید پشتیبانی کند. اپلیکیشن خوانشی نیز باید برای استفاده در تبلت، دستگاه‌های تاشدنی و فضاهای سرگرمی ارتقا یابد.

همچنین دیگر شرط گوگل در این طرح آن است که توسعه دهندگان اپ باید حداقل ماهانه ۱۰ هزار روی دستگاه‌ها نصب شده باشند.

هنوز مشخص نیست این طرح چه بازخوردی خواهد داشت.