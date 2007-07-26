گفت و گوی خواندنی لاریجانی با خبرنگاران غربی: بازی بزرگ قواعد خودش را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه متن کامل گفت و گوی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با گروه رسانه ای اروپایی و آمریکایی متشکل از خبرنگارانی از رادیو NPR آمریکا، ایندیپندنت انگلستان ، نرول ابرزواتور فرانسه و مجله فوکوس آلمان چنین است:



* متیو بروجر ( گاردین انگلستان ): پس از اظهارات شما اینگونه در می یابیم که نگرانی زیادی را در خصوص تحریم های سازمان ملل و تاثیرات آن بر اقتصادتان ندارید. حال آنکه اظهارات خزانه داری آمریکا بخصوص در تحریم بانک های ایرانی می تواند در نظر برخی از افراد اثرات بسیار مشکل زایی را در سیستم پولی و ملی دنیا برای بانکهای ایرانی ایجاد کند . نظرات شما چیست؟

- لاریجانی : اگر مبنایتان گزارشهای آمریکاییها باشد ، پس ما باید در طول 28 سال باید 28 بار از بین رفته باشیم. ما مخالف این نیستم که دیگران به این اطلاعاتی که دارند مبتهج باشند و خوشحالی آنها هم برای ما خوب است. من نمی گویم که مشکلات برای ما ایجاد نمی کند ولی این مشکلات راه حل هایی هم دارد . اگر خزانه داری آمریکا فکر می کند با این مسئله می تواند باعث شود که ما از فناوری هسته ای صرفنظر کنیم ، این اشتباه است.



* نیکت ( ایندیپندنت انگلستان ): اگر آمریکائیها تضمین های امنیتی به شما بدهند ، در آن صورت آمادگی خواهید داشت که به نوعی غنی سازی را متوقف کنید ؟

- لاریجانی : ما احتیاج به تضمین امنیتی آمریکا نداریم . آنها مشکلات خودشان را در منطقه حل کنند احتیاج نیست به ما تضمین بدهند .من رابطه این دو موضوع را با هم متوجه نمی شوم. مثل این است که شما به ما بگویید اگر آمریکاییها تضمین امنیتی بدهند شما حاضرید نفس نکشید؟ اصلا فناوری هسته ای ما برای ساخت بمب نیست که شما چنین ارتباطی برقرار کرده اید . ما می دانیم که بمب اتمی قابل استفاده نیست و بیشتر جنبه بازدارنده دارد. پیشنهادات باید پیشنهادات معقول باشد . من برایتان نکته ای عرض کنم شاید برایتان جالب باشد . در یکی از این مذاکرات گفتند که ما به شما می توانیم تضمین بدهیم که سوخت به شما می دهیم ، دیگر چرا دنبال غنی سازی هستید؟ گفتم ما یک سابقه تاریخی داریم .حدود سی و پنج سال پیش آمریکاییها با رژیم شاه قراردادهای سنگینی برای انرژی اتمی و تامین سوخت بستند. البته فقط آمریکاییها نبودند، کانادا و آلمان و فرانسه هم بودند. همین راکتور اتمی تحقیقاتی تهران را هم آمریکاییها به شاه داده بودند . ما یک دیکتاتور که رفیق آمریکا بود را سرنگون کردیم و دموکراسی در ایران بوجود آوردیم . آمریکاییها با ما چه کار کردند. تمام قراردادهای اتمی شان را لغو کردند . حتی سوخت این نیروگاه تحقیقات را هم قطع کردند . چرا به این رفتارها توجه نمی کنند؟ حال این کشورهایی که با ما این کار را کردند می خواهند تضمین بدهند که سوخت را در آینده به ما می دهند !.



* بورجر( روزنامه نگار گاردین): روسها گفته اند آماده اند که ضمانت های لازم را تحت نظارت جامه بین المللی بدهند و آمریکاییها هم این موضوع را پذیرفته اند .

- لاریجانی: ما چرا باید این تضمین ها رابپذیریم؟ کشورها تغییر می کنند ، سیاست هایشان عوض می شود . این مثل این می ماند که من با یک اتومبیلی که دارم رانندگی می کنم یک نفر می آید مرا از ماشین پیاده می کند پشت فرمان می نشید بعد روی یک کاغذی از سیگاری که توجیبش است می نویسد که در فلان تاریخ بیا آنجا و در فلان سال من ماشین را تحویل می دهم .



* نیکت ( ایندیپندنت انگلستان ): چه پیشنهادی را باید به شما بدهند که قابل پذیرش باشد؟

- لاریجانی : خیلی پیشنهادها در این مذاکرات بحث شد . ما در جلساتی که با آقای سولانا داشتیم گفتیم شما تردید نکنید که رویکرد ما برای حل مسئله در درون مذکرات مثبت است. مشکل این است که اینها از مذاکره فرار می کنند، برگردند به میز مذاکره هر پیشنهادی دارند بحث کنند تا به یک راه حل برسیم . بعد از چند جلسه در برلین به یک توافقی رسیدیم ،نکات خوبی داشت ما همراهی کردیم ولی آنها به هم زدند . اگر واقعا نگران آینده این مسئله هستند ما کل فعالیت اتمی را در یک کنسرسیوم بین المللی می گذاریم . به نظر شما این راه حل بدی است؟

*آنا فرانسیس نیکت( ایندپیندنت انگلستان ): در آینده شما این امکان را دارید که آژانس و دیگر اعضا را از کنسرسیوم بیرون بیندازید .

- لاریجانی : خوب می توانند تضمین های بین المللی ایجاد کنند که این کار نشود . ظاهرا آن زمانی که چنین حادثه ای رخ دهد شورای امنیت کرکره اش پایین نیامده است که همان کاری که می خواهند امروزانجام دهند همان روز انجام دهند . وقتی برای ایران صرف کند که از طریق کنسرسیوم کار کند چرا باید آژانس و دیگر اعضا را بیرون کند . این کار منطقی نیست.

* بورجر( روزنامه نگار گاردین): آیا از شما برای آزاد سازی انگلیسی های ربوده شده در عراق کمک خواسته شده است ؟



- لاریجانی: با ما تماسی برای پیگیری نگرفتند ، ولی در یک مذاکره ای که داشتیم اشاره ای به این امر شد. اما اینکه چرا این وضع پیش آمده مهم است . این امر معلول رفتارهایی است که در داخل عراق صورت می گیرد . به طور طبیعی کشوری که 4 سال در اشغال باشد واکنش ایجاد می کند. فکر می کنم رفتارهای غلط وجود داشته ، با تغییراتی که درعراق شد سیاستهایشان عوض شد . الان

سفیر قبلی آمریکا در عراق در جلسه ای با 7الی 8 گروه تروریستی در عراق به آنها گفته بود که ما کمکتان می کنیم پول می دهیم سلاح می دهیم به شرط اینکه سلاحتان را به سمت ایران و شیعیان بگیرید

به جایی رسیده اند که دوباره دارند با بعثی ها کار می کنند . سفیرسابق آمریکا در جلسه ای که با تروریست ها در عراق داشت 7 و 8 گروه را دعوت کرده بود و به آنها گفته بود که ما کمکتان می کنیم پول می دهیم سلاح می دهیم به شرط اینکه سلاحتان را به سمت ایران و شیعیان بگیرید. در افغانستان، آمریکا و این کشورهای همپیمانش گفتند ما می خواهیم طالبان را به عنوان تروریسم بگذاریم . اما یکی از کشورهای عضو ناتو که خیلی رفیق آمریکا هست پشت صحنه با طالبان قرار گذاشت . من دو و سه ماه پیش به عراق سفری داشتم با ماشینم رفتم که از نزدیک همه جا را ببینم آقای مالکی به من گفت با هلی کوپتر شما را می بریم چون خطرناک است ، گفتم نه می خواهم با ماشین بروم که بگویم دولت آقای مالکی موفق بود که امنیت ایجاد کنند .حتما، البته از ما نخواستند ، من به شما گفتم . سیستم دیپلماتیک انگلستان از ما چنین چیزی را نخواستند . به هر حال ما همیشه آماده ایم از نفوذمان ، اگر حرفمان را بشنوند استفاده کنیم.

* بورجر( روزنامه نگار گاردین): از طریق تماسهایتان درعراق اطلاعاتی در این خصوص توانستید داشته باشید؟

- لاریجانی : الان من اطلاعاتی ندارم چون عرض کردم پیگیری نشده است، البته روسها برای آن ربایش از ما پیگیری داشتند، ما هم توصیه هایی کردیم و پیگیریهایی داشتیم .

* نیکت( ایندیپندنت انگلستان ): در خصوص موضوع دستگیری ملوانان انگلیسی در آبها، چه اتفاقاتی در آن مقطع افتاد که بعد از اینکه ما شما را در کانال 4 تلویزیون مشاهده کردیم با وجود اینکه تعطیلات بود موضوع خیلی سریع جمع شد، توضیحی ممکن است به ما بدهید؟

- لاریجانی : من در همان مصاحبه گفتم ماعلاقه ای نداشتیم اینها را نگهداریم، ملوانان انگلیسی تخلف کردند وارد آبهای ما شدند و ما نتیجه گروهی که برای پارلمان انگلیس بررسی کرده بود را مشاهده کردیم ، قبول کردند که نقشه هایشان اشکال داشته است. به هر حال آنها وارد آبهای ما شدند و ماموران ما به آنها اخطار داده بودند و آنها را دستگیر کردند، ما بنا نداشتیم آنها را نگهداریم، اما رفتاری که دیپلماسی انگلستان انجام داد ما را یک مقدار نگه داشت .انگلیسیها به جای اینکه تماس برقرار کنند و بگویند بیاییم مشکل را حل کنیم شروع کردند داد و بیداد راه انداختن . اینگونه مسئله حل نمی شود، رفتند شورای امنیت. همان روزهای اول آن خانم ملوان را می خواستیم آزاد کنیم، احساس کردیم مثل اینکه موضوع را بد فهمیدند، شاید تصورشان همان امپراطوری بریتانیای کبیر بود، ما متوقفش کردیم. گفتیم هر وقت آمدید درست مذاکره کنید، ما کمکتان می کنیم بعد با ما تماس گرفتند و ما تلاش کردیم که این مسئله حل شود . فکر می کنیم اگر در صحنه بین المللی حرفهای معقول بزنیم مسائل بهتر حل می شود .



* بورجر( روزنامه نگار گاردین): آیا احتمال آزادی ایرانی- آمریکاییها که در ایران بازداشت هستند (در مقابل آزادی دیپلماتهای ایرانی) وجود دارد؟

- لاریجانی: امیدوارم که آمریکاییها عاقلانه فکر کنند و کار اشتباه خودشان را در ربودن 5 دیپلمات ما درست کنند. این کارها برای حیثیت آمریکاییها مضر است که دیپلمات ها رامی گیرند . شما می دانید این کارها انجامش خیلی سهل است . ظاهرا آمریکاییها دوست دارند گردن کلفت محله باشند و برای خودشان بی آبرویی درست کنند.

* بورجر( روزنامه نگار گاردین): آیا امکان آزادی ایرانی - آمریکاییهایی که در زندان ایران هستند و هفته پیش هم در تلویزیون مصاحبه داشتند وجود دارد؟

- لاریجانی : شاید . منتهی من فکر می کنم آمریکاییها در این زمینه هم اشتباه می کنند.

* نیکت ( ایندیپندنت انگلستان ) : 27 سال است که شما روابط دیپلماتیک با آمریکاییها ندارید، اما ما دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا را در خصوص عراق شاهد هستیم. با این همه انتقاداتی که شما بر علیه آمریکاییها دارید چگونه است که باز به چنین مذاکراتی وارد می شوید و آیا فکر می کنید در حقیقت این گونه مذاکرات به عادی سازی روابط بین دو کشور بینجامد؟

- لاریجانی : مشکل ما این است که آنها با ما دشمنی می کنند . ما دلیلی نمی بینیم که با ملت آمریکا درگیر شویم . شما ببیند بعد از انقلاب ایران که ما یک دیکتاتور رفیق آمریکا را سرنگون کردیم با ما چه کردند؟ چند بار می خواستند که کودتا کنند، بعد آمدند پشت سر صدام و آن را به جان ما انداختند. شما تردید دارید که صدام با حمایت آمریکا و انگلیس این کار را کرد؟ بعدها خانم البرایت آمد گفت ما اشتباه کردیم .سئوال این است که چرا با یک حکومت مردمی دشمنی می کنند؟ ما اختلاف نظر داریم ولی آنها دشمنی می کنند. اما در قضیه عراق ، عراق کشوری است که ظلم زیاد به آن شده است، یعنی صدام یک دیکتاتور وحشی بود، میلیون ها آدم را کشت ولی متاسفانه آمریکاییها حمایتش کردند . اینها اشتباهاتی است که آمریکا انجام داده است ، ظلم به ملت عراق زیاد شده است، الان هم که اشغال شده ظلم مضاعفی به اینها می شود. به این دلیل ما از روند دموکراسی درعراق حمایت می کنیم . ما ضمن اینکه اشغال عراق را قبول نداشتیم ولی تنها کشور منطقه بودیم که از روند دموکراسی حمایت کردیم . برای شما جالب است که کشورهای منطقه که دوست آمریکا هستند هیچ کدام با آمریکا همراهی نکردند و مقابل این روند سیاسی قرار گرفتند . چند روز پیش آقای موفق الربیعی مصاحبه کرد و گفت که این تروریست ها از کجا می آیند. ما برای اینکه دولت عراق استقرار پیدا کند و امنیت در آنجا برقرار شود کمک می کنیم .

* نیکت ( ایندیپندنت انگلستان ): شما در حقیقت حامی خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستید، حال نشست با اینها در حقیقت تقویت کننده موقع ابقایشان در عراق نخواهد بود؟

- لاریجانی : من فکر نمی کنم که آقای بوش هم علاقه داشته باشد سربازانش آنجا بمانند. شما بی اطلاع نیستید از وضعی که آنها دارند، فکر می کنم به نفع خودشان است که امنیت در عراق برقرارشود و به نفع خودشان است که دولت عراق قوی شود . من به عراق که رفتم پدیده عجیبی را مشاهد کردم . دیدم آمریکاییها اعتماد ندارند که کارها را واگذار کنند. ضمنا خودشان هم نمی توانند امنیت برقرار کنند .



* نیکت ( ایندیپندنت انگلستان ): ایران چگونه می تواند چنین کمکی را ارائه کند و همین طور کمک به جلوگیری از جنگ داخلی که بین شیعه و سنی راه افتاده است؟

- لاریجانی : جنگ داخلی که شما به آن جنگ شیعه و سنی می گویید عامل بیرونی دارد . گروه شیعه و سنی درعراق خیلی با هم صمیمی زندگی می کردند ،با هم ازدواج می کردند و ... . من خودم متولد نجف هستم و با مشکلات و مسائل عراق بیگانه نیستیم . چندی پیش نشستی میان مسئولان اطلاعات چند کشور منطقه و آمریکاییها در یکی از کشورهای منطقه برگزار شد! تصمیمات این جلسه باعث ایجاد اختلاف شد . در دوره ای که آمریکاییها سفرایی همچون گارنر، برمر، نگروپونته به عراق فرستادند دعوای شیعه و سنی نداشتیم اما بعدش در یک مقطعی دعوای شیعه و سنی بوجود آمد، یک عواملی آنجا این موضوع را تحریک کردند، اشتباه آنها بود که فکر می کردند این به نفعشان است. اما شما مطمئن باشد که آنجا درگیری شیعه و سنی بوجود نمی آید.



* بورجر( گاردین انگلستان ): یکی از مسائلی که در حقیقت به نوعی ایجاد نگرانی در اذهان جامعه بین المللی کرده است این است که ایران به سرعت علاقمند به تولید سوخت هسته ای است ، در حالی که هنوز راکتورهایش را و یا نیروگاههایش را نساخته است. آیا فکر می کنید این ممکن است که شما با داشتن سوخت کافی بطور مثال فعالیتها را تا ساخت راکتورها متوقف کنید و بعد از اینکه موضوع مصرف مطرح شد کار را ادامه بدهید؟

- لاریجانی : تولید سوخت یک شبه رخ نمی دهد . آن طور نیست که امشب شما تصمیم بگیرید و فردا کارخانه سوخت داشته باشید در واقع "های" تکنولوژی است مرور زمان لازم است تا بتوانیم تولید سوخت کنیم ، شما مطمئن باشید که ما دنبال ساخت بمب نیستیم چون ما می دانیم که اگر ما برویم به سمت بمب همین آمریکایی ها می روند کشورهای همسایه ما را صاحب بمب اتم می کنند و یک مسابقه بمب اتم در منطقه راه می افتد که برای امنیت منطقه هم بسیار مضر است .

*نیکت ( ایندیپندنت انگلستان ): از طرف ایران برای حل مسائل به جای ماند با آژانس ابراز علاقمندی شده است آیا به کلیه مسائل باقیمانده و سئولات آژانس پاسخ داده می شود؟ از جمله سند خاصی که در خصوص تولید اورانیوم فلزی که منجر به ساخت نیم کره فلزی شده که به نوعی نگرانی غربی ها را در خصوص برنامه هسته ای نظامی ایران بر می انگیزد، آیا به تمامی موارد پاسخ داده خواهد شد؟

- لاریجانی : بله به تمامی موارد پاسخ داده خواهد شد مشکلی دراین زمینه نداریم. مصرف صنعتی که می گویید دچار پدیده هوچی گری شده است، فردی نیست در دنیا که بتواند با دو تا ورق کاغذ بمب اتمی بسازد. این اطلاعاتی که اینها اینقدر می گویند اورانیوم فلزی روی سایت اینترنت هم موجود است . خودمان این اوراق را دادیم به آژانس . اگر یک کشوری با این 2 صفحه بمب اتم ساخت من تمام هیکلش را طلا می کنم .

* بورجر( گاردین انگلستان ): این سئوالات را چرا قبلا جواب ندادید.

لاریجانی : ما داشتیم جواب می دادیم منتهی آنها ماجرا جویانه برخورد کردند. پرونده را بردند شواری امنیت. مجلس شورای اسلامی هم گفت چون اینها این کار را کردند و خودشان دست آژانس را قطع کردند شما نباید همکاری های داوطلبانه را ادامه دهید.