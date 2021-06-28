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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۴

در برنامه‌ای با موضوع موسیقی ایرانی؛

علیرضا افتخاری مجری می‌شود/ همکاری با تهیه‌کننده «دورهمی»

علیرضا افتخاری مجری می‌شود/ همکاری با تهیه‌کننده «دورهمی»

علیرضا افتخاری خواننده مطرح قرار است اجرای یک برنامه در فضای موسیقی سنتی را بر عهده داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر قدیر کاشانی که تهیه‌کنندگی برنامه‌های مرتبط با مهران مدیری را در سال‌های اخیر بر عهده داشته، به تازگی خبر از ساخت یک برنامه جدید در حوزه موسیقی داده است.

وی با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود، از برنامه‌ای خبر داده است که قرار است علیرضا افتخاری اجرای آن را بر عهده داشته باشد.

علیرضا افتخاری خواننده باسابقه و مطرح کشور است که بیش از ۶۰ آلبوم را در کارنامه کاری خود منتشر کرده و بسیاری از آنها بارها از تلویزیون پخش شده است.

این خواننده حالا قرار است اجرای یک برنامه موسیقایی را بر عهده بگیرد که با محور موسیقی سنتی ساخته می‌شود.

تهیه کنندگی این برنامه را هم شرکت تهیه‌کننده فصل جدید «دورهمی» بر عهده دارد با این حال هنوز مشخص نیست این برنامه از تلویزیون پخش خواهد شد یا از پلتفرم‌های اینترنتی.

کد مطلب 5245852
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
      1 0
      پاسخ
      عالی عشقی عشق آقای افتخاری
    • جعفری IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
      2 0
      پاسخ
      سلام عاشق صدای استاد افتخاری ام. امیدوارم اجرای قوی و دوست داشتنی مثل صداشون داشته باشند.

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