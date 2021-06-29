افت قیمت نفت خام پس از ثبت رکورد ۳ ساله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت نفت خام در معاملات امروز، سهشنبه، پیش از مذاکرات اوپک پلاس افت کرد و از رکوردهای ۳ ساله پایین آمد.
قیمت نفت خام برنت، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، تا ساعت ۷:۱۷ به وقت تهران، ۰.۳۶ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیشب افت کرد و به ۷۴.۴۱ دلار رسید.
این شاخص در معاملات دیشب تا ۷۶.۱۸ دلار هم بالا رفته بود که بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۸ تا کنون است.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا هم تا این لحظه با ۰.۴۱ درصد افت به ۷۲.۶۱ دلار بازگشت. این شاخص هم در معاملات دیشب تا ۷۴.۰۵ دلار بالا رفته بود.
اوپک پلاس به عنوان بخشی از برنامه خود برای بالا بردن تدریجی تولید نفت، در بازه می تا جولای تولید روزانه خود را ۲.۱ میلیون بشکه افزایش داد.
این احتمال وجود دارد که با توجه به بالا رفتن قیمت نفت خام و افزایش تقاضای جهانی، در اجلاس ۱ جولای خود به این نتیجه برسند که باید تولید را در ماه آگوست باز هم افزایش دهند.
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