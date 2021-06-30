داروی فشارخون خطر سرطان پوست را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث سایت، سرطان یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در جهان است. این اصطلاح که برای گروه بزرگی از بیماری‌ها بکار می‌رود ناشی از گسترش سلول‌های غیرطبیعی به اندام‌های دیگر بدن است. بدن ما سلول‌هایی دارد که برای عملکرد صحیح تقسیم شده و رشد می‌کنند. سلول‌های سالم به طریقی تولید و از بین می‌روند که با توجه به نوع سلول تعیین می‌شود. سلول‌های جدید جای سلول‌های قدیمی را می‌گیرند و سلول‌های آسیب دیده می‌میرند. اما وقتی فردی به سرطان مبتلا می‌شود، این عملکرد را مختل کرده و منجر به رشد غیرطبیعی سلول‌ها می‌شود. علت اصلی این اتفاق، تغییر یا جهش در DNA است. یکی از رایج‌ترین انواع سرطان، سرطان پوست است.

در حالی که عوامل زیادی منجر به سرطان پوست می‌شوند، اما محققان پی بردند یکی دیگر از دلایلی که منجر به این بیماری مزمن می‌شود، داروهای فشار خون است. فشار خون بالا یک مشکل شایع سلامت است که در آن نیروی زیاد خون در برابر دیواره‌های شریان وجود دارد که می‌تواند به عروق خونی آسیب برساند و منجر به سایر بیماری‌های مزمن از جمله این نوع سرطان شود.

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که داروهای رایجی که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود ممکن است خطر ابتلاء به سرطان پوست را در افراد ۶۶ ساله و بالاتر افزایش دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف طولانی مدت برخی از رایج‌ترین داروهای فشار خون مانند دیورتیک های تیازید که شامل هیدروکلروتیازید نیز می‌باشد، می‌تواند خطر ابتلاء به این نوع سرطان را در فرد افزایش دهد.

اما محققان اذعان دارند که برخی از داروهای رایج فشار خون بالا مانند مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین، مسدود کننده‌های گیرنده آنژیوتانسین II، مسدودکننده‌های کانال کلسیم و مسدودکننده‌های بتا، خطر ابتلاء به عوارض سرطان پوست را افزایش نمی‌دهند.

برای این مطالعه، تیم محققان ۳۰۲,۶۳۴ بیمار را در انتاریو کانادا بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۷ که داروی ضد فشارخون مصرف می‌کردند مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج مطالعه، هیدروکلروتیازید می‌تواند پوست را نسبت به اشعه ماورا بنفش ناشی از خورشید حساس کند، به این معنی که فرد مستعد آفتاب سوختگی می‌شود.

نظریه محققان این است که با حساس شدن سلول‌های پوستی نسبت به آسیب ناشی از اشعه ماورا بنفش خورشید، این دارو ممکن است خطر ابتلاء به سرطان پوست را افزایش دهد.