امیدواریم شاهد گسترش عدالت به دور از مسائل جناحی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای به سمت ریاست قوه قضائیه، تاکید کرد: در شروع گام دوم انقلاب اسلامی و در شرایط حساس کنونی که کشور با دشمنی قدرت‌های خودکامه و استکباری مواجه است و جنگ اقتصادی و روانی آنان با هدف ایجاد شکاف در صفوف ملت و همبستگی نظام و مردم، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می گیرد، نقش بی ‏بدیل قوه قضائیه در تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تعمیق ارزش های اسلامی اهمیت مضاعفی دارد.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‏ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای(دامت توفیقاته)

با سلام و تحیت

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به سمت ریاست قوه قضائیه را که نشان دهنده، کارآمدی و تجارب مدیریتی ارزشمندتان به ویژه در عرصه فعالیت های قضایی است، تبریک و تهنیت می گویم.

در شروع گام دوم انقلاب اسلامی و در شرایط حساس کنونی که کشور با دشمنی قدرت‌های خودکامه و استکباری مواجه است و جنگ اقتصادی و روانی آنان با هدف ایجاد شکاف در صفوف ملت و همبستگی نظام و مردم، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می گیرد، نقش بی ‏بدیل قوه قضائیه در تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تعمیق ارزش های اسلامی اهمیت مضاعفی دارد.

امیدوارم با حسن تدبیر جنابعالی در رأس دستگاه قضائی، شاهد آثار و برکات فراوانی در زمینه گسترش عدالت اجتماعی بدور از هرگونه مسائل جناحی و حزبی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، اهتمام بیشتر در حفظ کرامت انسانی و ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور باشیم.

همچنین ضمن قدردانی از خدمات و تلاش های ارزنده و ماندگار ریاست پیشین قوه قضائیه، توفیق روزافزون شما را در تحقق منویات مقام معظم رهبری و خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران