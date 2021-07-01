سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۹۴ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند که از این تعداد ابتلای ۵۴ مورد به کرونا مثبت، قطعی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند افزود: ۱۹ نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

کشمیری درباره نتایج موارد فوتی ناشی از کرونا در استان بوشهر که تا به امروز اعلام شده است، بیان کرد: متأسفانه امروز ۳ مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا در استان بوشهر ثبت‌شده است.

وی تصریح کرد: موارد فوتی شامل سه خانم ۶۵، ۵۳ و ۵۰ ساله هستند که دارای بیماری زمینه‌ای دیابت، چاقی مفرط و بیماری مزمن عصبی بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: خوشبختانه در شبانه‌روز گذشته ۸۸ بیمار نیز با حال عمومی خوب از بیمارستان‌های استان بوشهر ترخیص شده‌اند که از این تعداد ۷۲ نفر از آنها مثبت قطعی بوده‌اند.

وی افزود: تاکنون هزار و ۲۶۳ نفر از ابتدای شیوع کرونا در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۵۳ هزار و ۲۶۰ نفر در استان بوشهر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.