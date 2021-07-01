به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با صدور پیامی، انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.

متن پیام علی اکبر ولایتی به این شرح است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

سلام علیکم

انتصاب شایسته حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را که نشان از اعتماد مقام معظم رهبری می‌باشد را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بدون شک تجربیات ارزنده و اشراف حضرتعالی در مباحث حقوقی و موضوعات مرتبط با دستگاه قضا ذخیره‌ای گرانبها در جهت ایجاد تحول عظیم و ادامه رویکردهای مثبتی است که در دوره ریاست جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی آغاز گردیده و بر اساس منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب در آن مجموعه مورد تاکید قرار دارد.

امیدوارم به لطف الهی و عنایات اهل بیت(علیهم السلام ) و همراهی همکاران صادق و دلسوز شما در قوه قضائیه، توفیقات روز افزون حاصل گردد.

از درگاه خداوند متعال عزت و توفیقات روزافزون برای حضرتعالی مسئلت می‌نمایم.



علی اکبر ولایتی