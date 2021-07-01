حاکم بودن عقلانیت عامل بقا و موفقیت اوپک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان امروز (پنجشنبه، دهم تیرماه) در یکصد و هشتاد و یکمین نشست اوپک که از دقایقی پیش آغاز شده است، پس از پخش نماهنگی که به مناسبت آخرین حضور وی در نشست ۱۸۱ عادی اوپک پخش شد، گفت: به نظرم اوپک تنها سازمان اقتصادی جهان سوم است که در فعل و انفعالات اقتصادی جهان تأثیرگذار است. این سازمان بر اساس یک اصل طلایی تشکیل شده و به طرز بینظیری نیز در طول عمر ۶۰ ساله خود موفق بوده است. این اصل، پذیرش ضرورت همکاری در عین رقابت و حتی اختلافات سیاسی میان اعضاست. این برای جهان سوم یک اصل طلایی است زیرا بهطور معمول کشورها در جهان سوم یا با هم خوبند یا در حال نزاع و کشمکش با همدیگر هستند.
وی افزود: قبول همکاری بر مبنای منافع ملی کشورها و حاکمیت عقلانیت در روابط، اصلی است که به رغم همه فراز و نشیبها و تنشهای بزرگ بین اعضا در ۶۰ سال باعث بقا و موفقیت اوپک شده است و همه هم در این روابط سود بردهاند.
وی گفت: اوپک در ۶۰ سال گذشته با رعایت این اصل، حتی در موارد زیادی سبب بهبود روابط سیاسی بین کشورها شده است و این کلام درستی است که وزیران اوپک به معنایی وزیران خارجه دوم کشورهایشان هم هستند.
زنگنه ادامه داد: تلاش جمهوری اسلامی به عنوان عضو مؤسس اوپک، همواره بر همکاری مؤثر با فعالان این عرصه، چه میان اعضای اوپک و چه دیگر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ استوار بوده است.
وزیر نفت گفت: نخستین حضور من در نشستهای اوپک به نشست جاکارتا در نوامبر سال ۱۹۹۷ میلادی برمیگردد. پس از آن در طی این مدت بازار نفت با فراز و نشیبهای وسیعی روبهرو شد و طیف وسیعی از قیمتها را از هفت دلار تا بیش از ۱۰۰ دلار تجربه کرد. خوشبختانه اوپک با تدبیر به خوبی توانست نه تنها از منافع اعضای خود دفاع کند بلکه در جهت ثبات بازار نفت و تداوم سرمایهگذاری تولید و اطمینانبخشی به مصرف کنندگان برای عرضه بهموقع و کافی قدم بردارد.
به گفته وی، پس از ۶۰ سال از عمر اوپک، اینک با بازشدن باب همکاری اوپک و جمعی از دیگر تولیدکنندگان نفت در قالب اوپک پلاس، دوران جدیدی از حیات این سازمان آغاز شده است.
زنگنه تصریح کرد: در ادامه این راه، مطمئنم که با همان تدبیری که اوپک ایجاد شد و در این سالها با موفقیت به حیات خود ادامه داد و به بلوغ و توانمندی غیر قابل انکاری دست یافت، به کار خود همراه با دیگر تولیدکنندگان و در همکاری نزدیک با مصرف کنندگان ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: من در آستانه ۷۰ سالگی، در زمانی که دولت جدید جمهوری اسلامی ایران با انتخاب جناب آقای رئیسی تشکیل میشود، تصمیم گرفتهام از فعالیتهای رسمی و تماموقت کنارهگیری کنم و بازنشسته شوم. از دوستان و همکارانم در اوپک انتظار و تقاضا دارم که با همان محبتی که با من برخورد میکردند، با وزیر بعدی نفت ایران که ظرف کمتر از ۲ ماه آینده مستقر خواهد شد، همکاری و مساعدت کنند.در این نشست با پخش نماهنگی، از حضور چندساله بیژن زنگنه در وزاتخانههای نفت و نیرو ایران قدردانی کرد.
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