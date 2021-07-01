رزمایش نظامی روسیه در دریای سیاه در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که کِشتی‌های جنگی این کشور تمرینات نظامی از جمله شلیک گلوله های توپخانه از دو کشتی جنگی بزرگ به سمت اهداف دریایی و هوایی در منطقه وسیعتری در دریای سیاه را انجام داده‌اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: ناوگان دریای سیاه این کشور هم زمان با تمرینات نظامی در حال کنترل اقدامات ناوچه «ویرجینیو فاسان CGN» نیروی دریایی ایتالیا هستند که در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ وارد دریای سیاه شده است.

تمرینات نظامی روسیه همزمان با رزمایش اوکراین و کشورهای ناتو در دریای سیاه موسوم به «نسیم دریا» در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه روسیه پیشتر گفته بود که رزمایش مشترک اوکراین و ناتو تحریکی در جهت ایجاد بی ثباتی مداوم در امتداد مرزهای روسیه است.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود: ما به خوبی متوجه هستیم که این رزمایش‌ها دو هدف جهانی را دنبال می‌کنند. اولین هدف، برقراری بی ثباتی بدون پایان در امتداد مرزهای روسیه است. هدف دوم این است که انواع مختلف تجهیزات و ادوات نظامی را به مناطق سرزمینی اوکراین انتقال دهند و بگذارند همانجا بمانند.