حماس شرکت کشورهای عربی در رزمایش مشترک با تل آویو را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای شرکت شماری از کشورهای عربی در رزمایش نظامی ناتو به سرکردگی آمریکا را که رژیم صهیونیستی هم در آن حضور دارد، محکوم کرد.

حماس اعلام کرد: مشارکت برخی کشورهای عربی و اسلامی در رزمایش نظامی را که رژیم صهیونیستی در آن شرکت دارد، محکوم می‌کنیم. مشارکت در کنار این رژیم اشغالگر طرح‌های شیطانی اسرائیل برای یهودی سازی مقدسات، الحاق اراضی، آواره کردن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان و ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت ما را تقویت می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: مشارکت در این رزمایش حاوی پیامی مبنی بر خیانت به فلسطین و آرمان عادلانه آن است.

حماس همچنین خروج فوری از این رزمایش و تحریم هرگونه فعالیت نظامی یا غیرنظامی که رژیم صهیونیستی در هر مکان یا هر سطحی در آن حضور دارد را خواستار شد.

حماس افزود: ملت فلسطین چشم دوخته است تا ملت‌های امت اسلامی را ببیند که نیروهای خود را گردآورده و به منظور سهیم شدن در یاری ملت ما علیه ظلم و آماده شدن برای نبرد آزادسازی بزرگ رزمایش برگزار می‌کنند.

گفتنی است که ۴ کشور عربی تونس، امارات، مغرب و مصر به عنوان شرکت کننده یا ناظر به رزمایش نسیم دریا در دریای سیاه پیوسته‌اند.