ایجاد بستر اشتغال برای نیازمندان شهرستان فاروج

احمد دلیر در گفتگو با مهر اظهار کرد: در نشست مشترک با مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) فاروج، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مددجویان این نهاد حمایتی مصوب و مقرر شد تمامی نیازمندان مهارت آموخته برای دریافت تسهیلات به این نهاد معرفی شوند.

مدیر مرکز فنی و حرفه‌ای فاروج افزود: همچنین مقرر شد علاوه بر ظرفیت آموزشی شهرستان، از ظرفیت آموزشگاه‌های سطح استان نیز در قالب انعقاد قرار داد مالی استفاده شود تا دایره آموزش‌ها محدود نباشد.

احمد دلیر با اشاره به اینکه تسهیلات به صورت قرض الحسنه است در انتها گفت: در سه ماهه امسال دوره‌های فن ورز شبکه هوایی برق، سرویس و نگهداری خودرو، جوشکاری و تولید خانگی میوه‌های خشک برای ۴۸ کارآموز برگزار شده است.

ظرفیت اسمی مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان فاروج که در سال ۹۰ راه اندازی شده ۱۰۰ هزار نفر ساعت با تعهدات آموزشی به تناسب امکانات موجود در مرکز سالانه بین ۸۰ تا ۸۶ نفر ساعت است.

در مرکز فنی و حرفه‌ای فاروج هفت کارگاه با ۷۰ حرفه دایر است، که این حرفه‌ها شامل کشاورزی، بسته بندی مواد غذایی، خشک کن محصولات کشاورزی، کارگاه عمران، کارگاه برق و اتوماسیون، کارگاه مکانیک، کارگاه کارآفرینی و کسب و کار است.