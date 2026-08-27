وحدت ملت ایران از سلاح قدرتمندتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج مسجدی چهارشنبه شب در اجلاسیه شهدای بدون مرز در بیرجند با اشاره به مسئولیتش در نیروی قدس و فعالیت های که قبل از آن در بیرون مرز داشته است، اظهار کرد: تعدادی از اسرای عراقی که در دوران جنگ تحمیلی در اردوگاه های ما بودند، درخواست کردند که به سپاه بدر ملحق شوند تا برعلیه صدام بجنگند که تعدادی از آنها شهید شدند.

وی بیان کرد: شهدای بدون مرز اختصاص به شهدای ما ندارد، بلکه جوانان یمنی، لبنانی و فلسطینی هم در حمایت از ملت ایران شهید شدند.

سردار مسجدی در ادامه با طرح این سوال که آیا باید در داخل کشور با دشمن بجنگیم؟، افزود: برای این که دشمن نتواند وارد کشور ما شود، باید در خارج از مرز های خود با دشمن بجنگیم.

وی با اشاره به این سخن شهید حاج قاسم سلیمانی که «امروز حرم واقعی جمهوری اسلامی ایران است»، افزود: فرزندان ایران اسلامی در کشور های دیگر برای دفاع از ولایت به مقابله با تکفیری ها و نامحرمان پرداختند تا پای آنها به کشور ما نرسد.

وی خاطرنشان کرد: امروز هم دشمنان این ملت، جنگ با این ملت را آغاز کرده اند و رمز موفقیت ما در مبارزه با اقدامات دشمن وحدت در مقابل آنها است و حتی یک قدم نباید از اهداف خود کوتاه بیایم تا دشمن مجبور به پذیرش شرایط ایران اسلامی شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه در ادامه یاد آور شد که در جنگ اخیر هم جوانان لبنانی برای دفاع از ملت ایران به شهادت رسیدند و شهدای بدون مرز از حریم اسلام در هرجای که لازم بوده است از امنیت، ناموس و مرزهای ما دفاع کرده اند.

وی با اشاره به بد عهدی آمریکا در عمل به برجام، گفت: امروز هم با وجود این که ترامپ خائن تفاهم نامه را امضا کرد، زیر آن زد و مردم ایران بیش از مردم دیگر نقاط جهان خواستار صلح هستند و جمهوری اسلامی ایران هم خواهان برقراری صلح در همه جهان است.

سردار مسجدی تاکید کرد: ملت شریف ایران خواهان صلح برای همه ملت های مسلمان جهان هستند و در مقابل دشمن هرگز کوتاه نخواهند آمد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه گفت: وحدت موجود در کشور از سلاح ما قدرتمند تر است و دشمن از آن جایی که این موضوع را به خوبی دریافته است، قصد دارد تا با فشار اقتصادی وحدت ملت ایران را از بین ببرد.

در ادامه این اجلاسیه از خانواده های شهدای بدون مرز تجلیل شد.