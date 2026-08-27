اجرای طرح پزشک خانواده در مهدیشهر؛ ۳ پایگاه سلامت آماده ارائه خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح پنجشنبه در جمع مردم به مناسبت هفته دولت با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در مهدیشهر اظهار کرد: این شهرستان از جمله شهرهای کشور است که اجرای این طرح را آغاز کرده و با راهاندازی پایگاههای سلامت، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم با سهولت بیشتری انجام میشود.
وی با اشاره به فعالیت سه پایگاه سلامت در شهر مهدیشهر افزود: در قالب طرح پزشک خانواده، پزشکان خانواده و مراقبان سلامت وضعیت سلامت افراد را به صورت مستمر پیگیری میکنند و در صورت نیاز، بیمار برای دریافت خدمات تخصصی به سطوح بالاتر درمانی ارجاع میشود.
فرماندار مهدیشهر بیان کرد: بخشی از خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز مردم در این طرح با هزینه بسیار پایینتر ارائه خواهد شد و انتظار میرود اجرای آن با همکاری مردم و مجموعه بهداشت و درمان، به کاهش هزینههای درمان و ارتقای سطح سلامت جامعه منجر شود.
خداداد همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و توضیح داد: با توجه به ناترازی انرژی، هر میزان صرفهجویی در مصرف برق و گاز میتواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی کمک کند.
وی با بیان اینکه صرفهجویی در مصرف انرژی وظیفهای عمومی است، افزود: حتی کاهش مصرف یک چراغ یا صرفهجویی در مصرف برق و گاز میتواند به حفظ انرژی مورد نیاز بخش تولید و استمرار فعالیت کارخانهها کمک کند.
فرماندار مهدیشهر با تأکید بر نقش مردم در مدیریت کشور خاطرنشان کرد: دولت بدون همراهی مردم نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند و مردم در بسیاری از عرصهها خود بخشی از فرآیند مدیریت کشور هستند.
وی با اشاره به مشارکت مردم در مدیریت بحرانها، مراسم ملی و مذهبی و خدمترسانی به هموطنان گفت: همکاری مردم و دستگاههای اجرایی میتواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات و شتاب گرفتن روند توسعه شهرستان را فراهم کند.
خداداد در بخش دیگری از سخنان خود از کلنگ زنی ۱۱ پروژه جدید در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژهها با اعتباری حدود ۱۳۰ میلیارد تومان اجرا خواهند شد.
نظر شما