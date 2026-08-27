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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۵

۵ کتابخانه سیار جدید راهی مناطق کمتر برخوردار استان سمنان می‌شوند

۵ کتابخانه سیار جدید راهی مناطق کمتر برخوردار استان سمنان می‌شوند

سمنان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از راه‌اندازی پنج کتابخانه سیار جدید تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد، طرحی که با هدف دسترسی آسان‌تر مردم مناطق کمتر برخوردار به کتاب اجرا می‌شود.

سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، بیان کرد: مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۵، پنج کتابخانه سیار دیگر در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: افزایش پنج دستگاه خودروی کتابخانه سیار در راستای رویکرد کتابخانه‌های عمومی استان و انجمن کتابخانه‌های عمومی برای رساندن کتاب به میان مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق کمتر برخوردار، روستاها و حاشیه شهرها انجام خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه این اقدام در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه، به‌خصوص در نقاط دور از مراکز شهری، مؤثر است، گفت: توسعه کتابخانه‌های سیار در شهرستان‌های سمنان، دامغان و گرمسار از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

دهقانلو با اشاره به اینکه توسعه کتابخانه‌های سیار موجب خدمت‌رسانی به طیف گسترده‌تری از علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه می‌شود، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هزینه تجهیز هر دستگاه اتوبوس کتابخانه سیار حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی همچنین از تأمین زمین و ساختمان برای کتابخانه‌های رضوان و کهن‌آباد در شهرستان‌های میامی و آرادان به عنوان یکی دیگر از مصوبات انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سمنان خبر داد و گفت: این موضوع در راستای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان دنبال می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان ادامه داد: در آخرین نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان نیز تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت کتابخانه در شهرستان‌های گرمسار و سمنان به تصویب رسید.

دهقانلو در ادامه با اشاره به منابع درآمدی کتابخانه‌های عمومی، اظهار کرد: اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی می‌تواند کمک قابل توجهی به توسعه و تقویت خدمات کتابخانه‌ای در استان داشته باشد.

کد مطلب 6929190

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