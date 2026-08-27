سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان، بیان کرد: مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۵، پنج کتابخانه سیار دیگر در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: افزایش پنج دستگاه خودروی کتابخانه سیار در راستای رویکرد کتابخانههای عمومی استان و انجمن کتابخانههای عمومی برای رساندن کتاب به میان مردم، بهویژه ساکنان مناطق کمتر برخوردار، روستاها و حاشیه شهرها انجام خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان با بیان اینکه این اقدام در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه، بهخصوص در نقاط دور از مراکز شهری، مؤثر است، گفت: توسعه کتابخانههای سیار در شهرستانهای سمنان، دامغان و گرمسار از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
دهقانلو با اشاره به اینکه توسعه کتابخانههای سیار موجب خدمترسانی به طیف گستردهتری از علاقهمندان به کتاب و مطالعه میشود، افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هزینه تجهیز هر دستگاه اتوبوس کتابخانه سیار حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی همچنین از تأمین زمین و ساختمان برای کتابخانههای رضوان و کهنآباد در شهرستانهای میامی و آرادان به عنوان یکی دیگر از مصوبات انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان خبر داد و گفت: این موضوع در راستای توسعه زیرساختهای کتابخانهای استان دنبال میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان ادامه داد: در آخرین نشست انجمن کتابخانههای عمومی استان نیز تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت کتابخانه در شهرستانهای گرمسار و سمنان به تصویب رسید.
دهقانلو در ادامه با اشاره به منابع درآمدی کتابخانههای عمومی، اظهار کرد: اختصاص نیم درصد درآمد شهرداریها به کتابخانههای عمومی میتواند کمک قابل توجهی به توسعه و تقویت خدمات کتابخانهای در استان داشته باشد.
نظر شما