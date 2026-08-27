به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتسال مردان امروز (پنجشنبه پنجم شهریور) با برگزاری هفت دیدار از ساعت ۱۷ دنبال میشود. هفتهای که پس از نتایج هفته نخست رقابتها میتواند چهره تیمها را شفافتر کند. در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال مردان تیمها در حالی به مصاف یکدیگر میروند که برخی برای ادامه روند موفق هفته اول و برخی دیگر برای جبران امتیازهای از دسترفته تلاش خواهند کرد.
گیتیپسند در انتظار نخستین برد
در حساسترین دیدار هفته گیتیپسند اصفهان در خانه به مصاف گهرزمین سیرجان میرود. گیتیپسند در هفته نخست برابر سنایچ ساوه به تساوی ۲ بر ۲ رسید و از رسیدن به سه امتیاز بازماند. در مقابل گهرزمین با تکگل حسین طیبی شهرداری ساوه را شکست داد و با سه امتیاز وارد هفته دوم شد.
حالا گیتیپسند برای جبران لغزش هفته نخست به دنبال پیروزی است و گهرزمین نیز میخواهد با کسب یک نتیجه مطلوب در اصفهان شروع خوب خود را ادامه دهد.
مس سونگون به دنبال دومین پیروزی
مس سونگون ورزقان پس از شروعی مقتدرانه و برتری چهار بر صفر برابر پردیس شهید شیری قزوین در هفته دوم میهمان نگین تندیس قرچک خواهد بود.
نماینده ورزقان با درخشش فرهاد فخیم و ثبت چهار گل یکی از بهترین نتایج هفته نخست را رقم زد و حالا امیدوار است دومین پیروزی متوالی خود را نیز جشن بگیرد. نگین تندیس اما پس از تساوی بدون گل برابر پالایش نفت اصفهان برای کسب نخستین برد فصل در خانه انگیزه زیادی دارد.
شهرداری ساوه و پالایش نفت در جستوجوی برد
شهرداری ساوه در دیداری دیگر میزبان پالایش نفت اصفهان است. هر دو تیم هفته نخست را بدون پیروزی پشت سر گذاشتهاند و همین مسئله اهمیت این مسابقه را دوچندان میکند.
شهرداری ساوه برابر گهرزمین شکست خورد و پالایش نفت اصفهان نیز مقابل نگین تندیس به تساوی بدون گل رسید. سه امتیاز این دیدار میتواند برای هر دو تیم نقطه شروعی تازه در فصل باشد.
سنایچ و فولاد زرند تقابل برنده و مدعی
فولاد زرند ایرانیان که هفته نخست را با پیروزی یک بر صفر برابر دائمپناه مشهد آغاز کرد این هفته میزبان سنایچ ساوه است.
سنایچ در نخستین بازی خود یکی از مدعیان قهرمانی یعنی گیتیپسند را متوقف کرد و با یک امتیاز به هفته دوم رسید. فولاد زرند اما به دنبال آن است که با استفاده از امتیاز میزبانی دومین برد خود را کسب کند.
فرصت جبران برای پردیس و فولاد هرمزگان
پردیس شهید شیری قزوین پس از شکست سنگین چهار بر صفر برابر مس سونگون این بار مقابل فولاد هرمزگان قرار میگیرد. فولاد نیز در هفته اول برابر پالایش نفت بندرعباس شکست خورد و هنوز امتیازی به دست نیاورده است.
به این ترتیب هر دو تیم با انگیزه جبران وارد زمین خواهند شد و کسب سه امتیاز میتواند شرایط یکی از آنها را در جدول بهبود ببخشد.
شازند و دائمپناه در اندیشه نخستین برد
در دیگر دیدار هفته پالایش نفت شازند میزبان دائمپناه مشهد است. شازند در هفته نخست برابر دلسوختگان قم به تساوی ۲ بر ۲ رسید و دائمپناه نیز مقابل فولاد زرند شکست خورد.
هر دو تیم برای کسب نخستین پیروزی فصل به میدان میروند و همین موضوع میتواند این مسابقه را به دیداری نزدیک و حساس تبدیل کند.
پالایش نفت بندرعباس به دنبال ادامه شروع خوب
پالایش نفت بندرعباس که هفته نخست را با پیروزی دو بر صفر برابر فولاد هرمزگان پشت سر گذاشت در هفته دوم از دلسوختگان قم پذیرایی میکند.
بندرعباسیها امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی دومین پیروزی خود را نیز به دست آورند؛ در حالی که دلسوختگان قم پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر پالایش نفت شازند به دنبال ثبت نخستین برد فصل است.
هفته دوم لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار میشود که رقابتها هنوز در ابتدای مسیر قرار دارند اما نتایج امروز میتواند نخستین نشانهها از مدعیان و البته تیمهایی که برای خروج از انتهای جدول تلاش میکنند را نمایان کند.
برنامه هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال مردان به شرح زیر است:
*گیتیپسند اصفهان- گهرزمین سیرجان
*شهرداری ساوه - پالایش نفت اصفهان
*پردیس شهید شیری قزوین - فولاد هرمزگان
*نگین تندیس قرچک - مس سونگون
*فولاد زرند ایرانیان - سنایچ ساوه
*پالایش نفت شازند - دائم پناه مشهد
*پالایش نفت بندرعباس - دلسوختگان قم
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