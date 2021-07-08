میزبانی «دستخط» از منتخب شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه دستخط این هفته جمعه ۱۸ تیرماه با حضور پرویز سروری منتخب شورای شهر تهران روی آنتن می‌رود.

همچنین در این برنامه مدیریت شهری تهران در ادوار مختلف بررسی و تبیین می‌شود.

آخرین اخبار از جلسات منتخبین شورای شهر تهران و گزینه‌های مطرح برای انتخاب شهردار تهران از دیگر موضوعاتی است که در برنامه دستخط گفتگو خواهد شد.

دستخط که به گفتگوهای صریح با نخبگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و اجتماعی می‌پردازد کاری از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما است.

این برنامه گفتگو محور و تحلیلی را مریم حداد تهیه کنندگی می‌کند و با اجرا، سردبیری و نویسندگی محمد حسین رنجبران هر هفته جمعه‌ها ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه پنج سیما تماشایی می‌شود.