بروز بیماری مزمن کبدی در افراد مبتلا به کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان بیمارستان‌های دانشگاهی لوون بلژیک هشدار می‌دهند که بیماران کرونایی شدید بستری در بیمارستان دچار یک عارضه نادر کبدی شدند که به عنوان کلانژیت اسکلروزان شناخته می‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا این افزایش ناگهانی در چنین عوارض کبدی می‌تواند به عفونت نوع خاصی مرتبط باشد یا خیر، اما دانشمندان معتقدند چنین رابطه‌ای وجود دارد.

در مطالعه بالینی، چهار بیمار مبتلا به کووید ۱۹ شدید دچار عارضه‌ای شبیه کلانژیت اسکلروزان ثانویه، یک بیماری التهابی کبدی، شدند.

این مطالعه شامل چهار مرد ۴۸ تا ۶۸ ساله بود که طبق گفته محققان به تهویه مکانیکی طولانی مدت، پشتیبانی کلیه و اکسیژناسیون غشای برون وریدی در ۱۲ هفته اول پاندمی در بلژیک نیاز داشتند.

مشخص شده است که کووید ۱۹ شدید می‌تواند منجر به نارسایی چند عضو شود.

در مطالعه قبلی که توسط محققان پزشکی سوئیس انجام شده بود، افزایش آسیب مجاری صفراوی که منجر به کلانژیت اسکلروزان ثانویه ناشی از کووید ۱۹ در مقایسه با سایر بیماری‌های مهم شده است، گزارش شد.

تیم تحقیق تغییرات دقیق آنزیم‌های کبدی مانند آلکالین فسفاتاز، گاما-گلوتامیل ترانسفراز، آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات ترانس آمیناز و همچنین بیلی روبین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

به گفته محققان، RNA کروناویروس و پروتئین نوکلئوکپسید در کلانژیوسیت ها و صفرای بیماران مبتلا به ذات الریه کشنده کووید ۱۹ شناسایی شده است که نشان می‌دهد ممکن است یک اثر سیتوپاتیک مستقیم رخ دهد.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.