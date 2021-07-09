زمین لرزه ای با قدرت ۵.۹ ریشتر مرکز ایالت کالیفرنیا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد که زمین لرزه ای با قدرت ۵.۹ ریشتر منطقه مرکزی ایالات کالیفرنیا را لرزاند.

ساعتها پیش از آن، زمین لرزه ای با قدرت ۵.۴ ریشتر در امتداد ساحل السالوادور و شیلی ثبت شد.

اما زمین لرزه دوم در مرکز ایالت کالیفرنیا پیش از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی به وقوع پیوست. کانون لرزه های قدرتمند این زمین لرزه در عمق ۹.۸ کیلومتری زمین و در نزدیکی مرز دو ایالت کالیفرنیا- نوادا ثبت شده است.

تفسیرهای اولیه از داده ها قدرت این زمین لرزه را ۶.۲ ریشتر اعلام کردند.

طبق اطلاعات ثبت شده در منطقه دست کم پنج پس لرزه با قدرتی در حدود ۲.۷ تا ۴.۲ ریشتر به وقوع پیوسته است.