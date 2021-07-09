  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۷:۵۹

ستاره کُره جانشین هافبک ایران شد

روزنامه قطری: علی کریمی به القطر بازمی‌گردد

روزنامه قطری: علی کریمی به القطر بازمی‌گردد

یک روزنامه قطری اعلام کرد علی کریمی هافبک ایرانی تیم الدحیل به تیم القطر بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الرایه» قطر ضمن انعکاس خبر جدایی علی کریمی از تیم الدحیل و اضافه شدن «نام تائه هی» بازیکن کُره‌ای به جای او، نوشت: «مدیریت باشگاه الدحیل از علی کریمی برای دوره‌ای که در فصل گذشته به صورت قرضی در این تیم حضور داشت، تشکر کرد. کریمی موفق به ارائه سطح متمایزی از بازی در الدحیل شد و مدیریت این باشگاه برای او در آینده کاری اش آرزوی موفقیت کرد. انتظار می‌رود کریمی به تیم القطر بازگردد.»

علی کریمی فصل گذشته به تیم القطر پیوست ولی در نقل و انتقالات زمستانی به صورت قرضی راهی الدحیل شد.

کد مطلب 5253673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها