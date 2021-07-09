به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الرایه» قطر ضمن انعکاس خبر جدایی علی کریمی از تیم الدحیل و اضافه شدن «نام تائه هی» بازیکن کُره‌ای به جای او، نوشت: «مدیریت باشگاه الدحیل از علی کریمی برای دوره‌ای که در فصل گذشته به صورت قرضی در این تیم حضور داشت، تشکر کرد. کریمی موفق به ارائه سطح متمایزی از بازی در الدحیل شد و مدیریت این باشگاه برای او در آینده کاری اش آرزوی موفقیت کرد. انتظار می‌رود کریمی به تیم القطر بازگردد.»

علی کریمی فصل گذشته به تیم القطر پیوست ولی در نقل و انتقالات زمستانی به صورت قرضی راهی الدحیل شد.