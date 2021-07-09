کاهش ترددهای جاده ای/اعمال محدودیت های کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی گفت: به استثنای جاده شهداد نهبندان و خرم آباد پلدختر، بقیه جاده‌های اصلی و مواصلاتی کشور باز است.

وی افزود: متوسط میزان تردد در جاده‌های کشور در هفته گذشته با توجه به افزایش شهرهای گروه قرمز و نارنجی و گسترش محدودیت‌های ترافیکی، روند کاهشی داشته است که بیانگر عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در پرهیز از سفر است که لازم است از همکاری مردم در اجرای این طرح تشکر و قدردانی داشته باشیم.

شیرانی ادامه داد: ورود خودروها با پلاک غیربومی و خروج خودروها با پلاک بومی به شهرهای گروه قرمز و نارنجی ممنوع و محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد کماکان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: البته ناوگان حمل بار و مسافر از این محدودیت‌ها مستثنی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: استان تهران و البرز به صورت یکپارچه دیده شده و تردد خودروهای متعلق به این دو استان تا آخرین حوزه استانی مجاز است.

وی افزود: کنترل ترددها در جاده‌ها و شهرها توسط دوربین‌های مکانیزه ثبت تخلف و تیم‌های استقراری و گشتی پلیس انجام می‌گیرد.

شیرانی گفت: هموطنان در صورت نیاز به سفر ضروری با خودرو شخصی در این شرایط می‌توانند نسبت به اخذ مجوز از فرمانداری شهرها اقدام نمایند.