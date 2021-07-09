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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۴۳

در پیام‌های جداگانه؛

روسای جمهور «کامرون» و «مالی» به رئیسی تبریک گفتند

روسای جمهور «کامرون» و «مالی» به رئیسی تبریک گفتند

روسای جمهور کامرون و مالی در پیام‌های جداگانه به سید ابراهیم رئیسی، انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور ایران را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیجریه، «پل بیا» رئیس جمهور کامرون با ارسال پیامی خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

رئیس جمهور کامرون در این پیام برای رئیسی در مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

اعلام آمادگی رئیس جمهور مالی برای تقویت همکاری با ایران

همچنین بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری مالی، «آسیمی گویتا» رئیس جمهور مالی با ارسال پیامی خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، از سوی خود، مردم و دولت جمهوری مالی انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

رئیس جمهور مالی در این پیام برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در جهت تحکیم و ارتقای مناسبات عالی دوستانه و دوجانبه اعلام آمادگی کرده است.

کد مطلب 5253782
زهرا علیدادی

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