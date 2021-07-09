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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۰

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش:

مرزهای شرقی در امنیت کامل و کنترل شبانه‌روزی هستند

مرزهای شرقی در امنیت کامل و کنترل شبانه‌روزی هستند

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش گفت: مرزهای جنوب شرق و شرق کشور به صورت شبانه‌روزی در کنترل و نظارت قرار داشته و از امنیت کامل برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر فرهاد آریانفر، معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید مرزهای شرقی، از امنیت و کنترل کامل این مرزها در طول شبانه روز خبر داد.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش که برای مدیریت و هم‌افزایی اقدامات یگان‌های نیروی زمینی در جنوب شرق و بررسی آمادگی یگان‌ها در منطقه حضور یافته است، بر آمادگی کامل نیروهای مستقر در مناطق مرزی شرق و جنوب شرق تأکید کرد.

وی افزود: با حضور هوشمندانه و همت رزمندگان نیروی زمینی در صدها کیلومتر از مرزهای شرقی، همچنین تلاش مرزداران غیور نیروی انتظامی در مناطق مرزی همجوار با استان سیستان و بلوچستان و همراهی عزیزان سپاه، کوچک‌ترین تحرک در مجاورت مرزها را به دقت تحت نظر داشته و اجازه کوچک‌ترین تردد و ورود غیر مجاز از طریق این مرزها را نخواهیم داد.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی، ضمن تقدیر از آمادگی روحی و رزمی مدافعان مرز، تاکید کرد: مرزهای جنوب شرق و شرق کشور به صورت شبانه روزی در کنترل و نظارت قرار داشته و از امنیت کامل برخوردار هستند.

کد مطلب 5253791
زهرا علیدادی

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