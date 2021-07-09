به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر فرهاد آریانفر، معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید مرزهای شرقی، از امنیت و کنترل کامل این مرزها در طول شبانه روز خبر داد.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش که برای مدیریت و هم‌افزایی اقدامات یگان‌های نیروی زمینی در جنوب شرق و بررسی آمادگی یگان‌ها در منطقه حضور یافته است، بر آمادگی کامل نیروهای مستقر در مناطق مرزی شرق و جنوب شرق تأکید کرد.

وی افزود: با حضور هوشمندانه و همت رزمندگان نیروی زمینی در صدها کیلومتر از مرزهای شرقی، همچنین تلاش مرزداران غیور نیروی انتظامی در مناطق مرزی همجوار با استان سیستان و بلوچستان و همراهی عزیزان سپاه، کوچک‌ترین تحرک در مجاورت مرزها را به دقت تحت نظر داشته و اجازه کوچک‌ترین تردد و ورود غیر مجاز از طریق این مرزها را نخواهیم داد.

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی، ضمن تقدیر از آمادگی روحی و رزمی مدافعان مرز، تاکید کرد: مرزهای جنوب شرق و شرق کشور به صورت شبانه روزی در کنترل و نظارت قرار داشته و از امنیت کامل برخوردار هستند.