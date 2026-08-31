  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

پایگاه آمریکایی «المنهاد» در امارات هدف پهپادهای ارتش

پایگاه آمریکایی «المنهاد» در امارات هدف پهپادهای ارتش

 ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار بالگردها و نیروهای آمریکایی در پایگاه «المنهاد» امارات را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، بامداد امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه «المنهاد» امارات را با شلیک دهها پهپاد انهدامی، هدف قرار دادند.

پایگاه المنهاد، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابه جایی هوایی نیروهای خارجی است.

روابط عمومی ارتش، با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به جزیره لارک، اعلام کرد، رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی برای تامین امنیت پایدار و حراست از سرزمین ایران اسلامی تا رفع تهدید دشمن از متطقه، ایستاده اند و انتقام خون همه شهدای جنگ تحمیلی را از نیروهای ترویست آمریکایی خواهند گرفت.

کد مطلب 6932686
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها