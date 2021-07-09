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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۷

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

حوادث ویژه ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان ۷ مصدوم داشت

حوادث ویژه ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان ۷ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: دو حادثه ترافیکی و غرق شدگی در استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر هفت مصدوم داشت.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی صبح امروز در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۹ و ۴۹ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه خودروی پراید واژگون شده است، ابراز داشت: این حادثه در محور تیران – داران بعد از دو راهی گنهران اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: پنج نفر شامل سه کودک، یک زن و یک مرد در این حادثه مصدوم شدند که توسط یک کد اورژانس و یک کد هلال احمر به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

وی همچنین به حادثه غرق شدگی در قهدریجان اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه نیز ساعت ۲۰ و ۱۷ دقیقه پنجشنبه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

عابدی با بیان اینکه در این حادثه دو مرد حدوداً ۳۰ ساله در استخر کشاورزی – دامداری در کشتارگاه شهرک صنعتی دچار حادثه شدند، ابراز داشت: دو کد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند.

وی گفت: دو مصدوم این حادثه به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شدند.

کد مطلب 5253802

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