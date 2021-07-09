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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۳

با اعلام فدراسیون جهانی تنیس ؛ 

ترکمنستان از میزبانی مسابقات دیویس کاپ انصراف داد 

ترکمنستان از میزبانی مسابقات دیویس کاپ انصراف داد 

با توجه به قرنطینه ۲۱ روزه در ترکمنستان، مسابقات گروه ۴ دیویس‌کاپ لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون جهانی تنیس (ITF) ، مسابقات گروه ۴ آسیا و اقیانوسیه که قرار بود از ۱۵ تا ۲۰ شهریور ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار شود به دلیل اعمال محدودیت های کرونا لغو و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

لغو این مسابقات با تصمیم دولت ترکمنستان صورت گرفته و با توجه به اعمال قرنطینه ۲۱ روزه، این بازی ها در تاریخ مقرر برگزار نخواهد شد.

کمیته دیویس کاپ فدراسیون جهانی تنیس( ITF ) طی جلسه ای در هفته آینده در خصوص زمان ، محل برگزاری و وضعیت نهایی این مسابقه تشکیل جلسه خواهد داد.

پیش از این قرار بود تیم ملی تنیس کشورمان با هدایت اکبر طاهری و ملی پوشان منتخب در این دوره از مسابقات به مصاف حریفان خود برود.

کد مطلب 5253810

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