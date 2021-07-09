دولت به نیمی از تکالیف خود در ایجاد ظرفیت نیروگاهی عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه دماوند به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: ازدواج ساده و کم هزینه این دو بزرگوار باید الگویی برای همه جوانان جامعه اسلامی باشد.

وی ایجاد آرامش، افزایش عفت عمومی و فرزند آوری و تربیت نسلی متعهد و اخلاق مدار را ثمره ازدواج دانست و گفت: تأخیر ازدواج ممکن است، باعث افزایش مفاسد اخلاقی و اجتماعی شود، دولت جدید می‌بایست، با تأمین شغل و مسکن فرهنگ ازدواج آسان را در جامعه ترویج کند.

امام جمعه دماوند سپس به ۲۱ تیرماه و سالروز قیام خونین مردم مشهد علیه کشف حجاب در مسجد گوهرشاد و روز عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: منشأ بسیاری از مزاحمت‌ها نسبت به بانوان نوع پوشش خود آن‌ها است، رعلیت حجاب باعث ایجاد آرامش روانی در جامعه و مدیریت صحیح غرایز و حفظ جایگاه والای زن می‌شود.

وی ادامه داد: کسانی که حریم عفت عمومی جامعه را با بدحجابی و بی حجابی می‌شکنند، مانند مسافری هستند، که خود کشتی را سوراخ می‌کند.

فتاح دماوندی بروز ناهنجاری‌های اخلاقی را حاصل کمرنگ شدن فرهنگ عفاف و حجاب دانست و گفت: در این صورت ناپایداری امنیت اجتماعی در جامعه خواهیم داشت.

وی در خصوص قطعی‌های اخیر برق نیز گفت: گرمای بی سابقه در جهان و کاهش بارش‌ها و نیز افزایش مصرف آب و برق مشکلاتی را برای مردم دنیا ایجاد کرده است، خشکسالی سبب خروج نیروگاه‌های آبی که ۱۴ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند، از مدار تولید شده است، از سویی دیگر مصرف برق در وسایل سرمایشی نیز به میزان بی سابقه‌ای افزایش داشته و در سال جاری ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مصرف برق داریم.

خطیب جمعه دماوند گفت: دولت‌های مختلف مخصوصاً دولت فعلی تنها به نیمی از تکالیف خود در ایجاد ظرفیت نیروگاهی عمل کرده است و در این شرایط تنها راه صرفه جویی عمومی و همکاری جهت کاهش مصرف است.