ضعف مدیریت عامل مهم قطعی برق است / مردم صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شیراز بیان کرد: تمامی مشکلاتی که در جامعه ایجاد می‌شود نظیر دزدی، اختلاس و … مربوط به انسان‌های بی تقوا است و اگر این افراد بی تقوا، توبه کنند و تقوا پیشه کنند مشکلی در کشور وجود نخواهد داشت.

امام جمعه شیراز در ادامه بیان کرد: همه ما در معرض امتحان هستند و تمامی معضلاتی که در جامعه رخ می‌دهد به گونه‌ای عامل امتحان مردم است و باید نتیجه‌ای که از این امتحان به دست می‌آید نتایج درخشانی باشد.

وی افزود: برخی از واکنش‌های مردم در این امتحانات به گونه‌ای است که سایر مردم را عاجز می‌کند از این رو باید تمامی آحاد مردم در مشکلات یادآور صبر به یکدیگر باشند تا بتوان به اهداف والای انقلاب اسلامی دست یافت پس می‌توان گفت اگر مشکلی در جامعه پیش بیاید باید صبر کرد تا مشکلات برطرف شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خصوص خاموشی‌های اخیر نیز تاکید کرد: برخی از این قطعی‌ها باعث نارضایتی مردمی شده است و برنامه ریزی مناسبی نیز نداشته است اما اگر علل آن را واکاوی کنیم می‌توان دریافت که گرمای بی سابقه هوا یکی از عوامل این قطعی‌ها است.

آیت الله دژکام افزود: از جمله سایر علل قطعی‌های برق می‌توان به افزایش میزان مصرف برق اشاره کرد که می‌توان با خاموش کردن یک چراغ مصرف برق را کاهش داد البته لازم به ذکر است که مسئولین تولید برق در کشور نتوانسته‌اند با توجه به افزایش مصرف، تولید برق کنند.

او ادامه داد: کشورهای مستبد اجازه نخواهند داد مردم ایران به حق واقعی خود دستیابی داشته باشند اما انرژی هسته‌ای و تولید برق هسته‌ای یکی از حقوق مسلم مردم ایران است و باید از این ظرفیت برای تولید برق استفاده کرد.

به اعتقاد امام جمعه شیراز، ضعف مدیریت در بخش برق موجب شده تا شاهد قطعی برق در استان و کشور باشیم.

او همچنین در خصوص سالروز عفاف و حجاب نیز بیان کرد: در تمامی ادیان الهی موضوع حجاب اصلی ترین مسئله‌ای است که به آن اشاره شده و بر آن نیز تاکید شده است.

وی تاکید کرد: بی حجابی در کشور بازی کردن با دشمن است و هنجار شکنان متوجه باشند که دود این بی حجابی در چشم خودشان خواهد رفت.