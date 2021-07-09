فوت ۵ کرونایی دیگر در البرز

محمد فتحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستانهای استان مراجعه کردند که از این تعداد ۹۴ نفر بستری شدند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰۶ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستانهای البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۳۴۴ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت پنج بیمار کرونایی جان خود را از دست دادهاند و مجموع جانباختگان به ۴ هزار و ۳۳۷ نفر رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۴۹ هزار و ۲۱ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۴۳ هزار و ۹۷۵ نفر از مراکز درمانی ترخیص شدهاند.
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