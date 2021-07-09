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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۲

رئیس علوم پزشکی البرز خبر داد؛

فوت ۵ کرونایی دیگر در البرز

فوت ۵ کرونایی دیگر در البرز

کرج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: پنج بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان جان خود را از دست دادند.

محمد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۹۴ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰۶ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۳۴۴ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت پنج بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۴ هزار و ۳۳۷ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۴۹ هزار و ۲۱ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۴۳ هزار و ۹۷۵ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5253883

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