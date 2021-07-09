به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم اراک ابتدا با اشاره به شرایط کرونایی کشور، گفت: تنها راه نجات واکسیناسیون است که هنوز شروع نشده است. مدیریت ما در این بخش از بیماری یک مقدار ضعیف بوده است. امیدوارم مسئولان فکر و تمرکز بیشتری روی این مسئله داشته باشند.

وی افزود: فردا مقابل تیمی بازی داریم که نتایج خوبی گرفته و تیم منسجمی است. آلومینیوم با آمدن علیرضا منصوریان متحول شده است. فوتبال خوبی از آلومینیوم دیدم. فردا روز راحتی برای ما نخواهد بود. باید از نظر دوندگی و ایجاد موقعیت در سطح بالا باشیم تا برنده شویم. امیدوارم فردا روز خوبی برای پرسپولیس باشد.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: بازیکنان ما آماده این مسابقه هستند. آنها شرایط سختی را سپری می‌کنند. امیدوارم شاهد بازی خوب و تماشاگرپسندی از دو تیم باشیم.

گل محمدی در خصوص اینکه پرسپولیس پیش از این به آلومینیوم اراک در دور رفت باخته بود، تصریح کرد: آن باخت به خاطر اشتباهات واضح داوری بود. یک گل ما آفساید اعلام شد. بازیکن حریف هم باید اخراج می‌شد و گل دومی هم که زدند خطا نبود. هیچ موقع در بوق و کرنا نکردیم و به تصمیم داور احترام گذاشتیم. ضمن اینکه شرایط سخت داوران را درک می‌کنیم.

وی یادآور شد: بعضی از تیم‌ها از صحنه‌ای که آفساید بوده و گل زده‌اند چه شلوغ کاری‌ها و هوچی گری های کرده‌اند. در بازی رفت و برگشت سه پنالتی به نفع آلومینیوم نگرفتند و بازی را هم بردند و مساوی کردند و چهار امتیاز گرفتند؛ علیرغم اینکه تیم حریف می‌توانست امتیازات بیشتری بگیرد. ما تمرکزمان روی کار خودمان است. مشکلاتی که پرسپولیس دارد را هیچ تیمی ندارد.

گل محمدی ادامه داد: از شروع فصل مشکلات ما شروع شد بخصوص بعد از راهیابی به فینال آسیا. با تمام ناملایمات کار را ادامه دادیم و در نیم فصل اول قهرمان شدیم. هر تیمی جای پرسپولیس بود از هم می‌پاشید. این را صادقانه می گویم. بچه‌های ما با انرژی مثبت هواداران ما را زنده کردند. جا دارد از تمام بازیکنان تشکر کنم. با تمام مشکلاتی که بخصوص در بخش مالی دارند با تمام وجود کار کردند. مشکلاتی که باشگاه در بخش مالی دارد بر دوش بازیکنان بوده است مثل بدهی برانکو، بودیمیر و… بیشترین فشار روی دوش بازیکنان بوده است در حالی که نباید به آنها ارتباط داشته باشد. امیدوارم باشگاه نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد. می‌دانیم که دارند صبح تا شب کار می‌کنند ولی ادامه این مشکلات ممکن است به تیم لطمه بزند.

سرمربی پرسپولیس درباره بیانیه دادن باشگاه‌های دیگر اظهار کرد: در لیگ و فوتبال ما باب شده است که هر تیمی که هوچی گری و اعتراض بیشتری می‌کند، امتیاز می‌گیرد. این مسئله در یکی، دو سال اخیر خیلی رواج یافته است. به جای اینکه تمرکزشان روی فوتبال باشد راجع به این و آن گرفته؛ از مدیرعامل گرفته تا سرمربیان حریف. وقتی راجع به تیم‌های دیگر صحبت می‌کنند، تمرکزشان روی تیم خودشان نیست. این درد بزرگی برای فوتبال ما است.

گل محمدی افزود: مشکلاتی که ما داشتیم را اگر هر تیم دیگری داشت، منحل می‌شد. ما یک انگیزه مضاعف داریم. هوادارانی داریم که برایشان جان می‌دهیم. می‌دانیم که هواداران هم در این شرایط سخت اقتصادی مشکل دارند. از همه تشکر می‌کنم. مطمئن باشند بازی‌های باقیمانده لیگ را هم با تمام وجود برایشان زحمت می کشیم.

وی در خصوص شارژ مالی آلومینیوم اراک برای دیدار با پرسپولیس تاکید کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم. این حق آنها است؛ حتی اگر صد درصد قراردادشان را بگیرند مشکلی نیست. موقعی که ما مقابل تیم‌های دیگر بازی می‌کنیم پاداش‌هایشان چند برابر و انگیزه شان مضاعف می‌شود. برای یک تیم در صورت برد مقابل ما ۸۰ و برای تساوی ۵۰ میلیون پاداش در نظر گرفته بودند. یک باشگاه دیگر دو هفته دیگر با ما بازی دارد ولی از الان برایشان پاداش تعیین کرده‌اند! این نشان می‌دهد پرسپولیس راهش را پیدا کرده است. آنها از تیم ما ترس دارند.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما فقط بلد هستیم بجنگیم. این را یاد گرفته‌ایم. برای کسب افتخار تمام تلاشان را می‌کنیم.

گل محمدی درباره جدایی بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کُروات اظهار کرد: از وقتی رادو از تیم جدا شد، به باشگاه اعلام کردم تحت هر شرایطی باید بازگردد. در این وضعیت حساس اگر اتفاقی برای حامد لک بیافتد، بدون دروازه بان می‌مانیم. دروازه بان جوان ما تجربه‌ای در لیگ ندارد. از باشگاه می‌خواهم این مسئله را زودتر حل کند. از رادو می‌خواهم یک مقدار کوتاه بیاید. نمی دانم چرا ماجرا به اینجا کشیده است. نباید این مسائل در تیم ما بوجود می‌آمد. از شروع فصل این مشکلات را داریم. هنوز که هنوز است سئوال بزرگی که در ذهنم است این است که چرا بشار رسن رفت؟ دو بازیکن خارجی داشتیم که هر دو را نمی دانم چه شد که از پرسپولیس رفتند. همین الان از باشگاه می‌خواهم مسئله رادو را حل کنند. لازم باشد خودم هم امشب با رادو صحبت می‌کنم که مشکل حل شود.

گل محمدی در خصوص غایبان پرسپولیس هم گفت: کمال کامیابی نیا و عیسی آل کثیر مصدوم هستند و قطعاً در بازی فردا نیستند. دو سه بازیکن مثل امیری، نعمتی و مغانلو هم کمی مصدومیت داشتند و تازه به تمرینات اضافه شده‌اند.

سرمربی پرسپولیس در پایان صحبت‌هایش گفت: در هفته‌های پایانی لیگ ما مربیان، مدیران و بازیکنان دوست دارند نتیجه بگیرند. از همه درخواست می‌کنم به جای مصاحبه علیه تیم‌های حریف، تمرکزشان را روی مسابقات و تمرینات خودشان بگذارند و به لیگ آرامش بدهند. فوتبال ما به این موضوع نیاز دارد. خیلی رواج پیدا کرده است که مربیان و مدیران راجع به تیم‌های دیگر صحبت می‌کنند. هرچه از دهانشان در می‌آید، می‌گویند و فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق و انضباطی واکنشی نشان نمی‌دهند؛ انگار که مصونیت دارند در حالی که راحت تهمت می‌زنند. این نگران کننده است. فدراسیون باید قوی نسبت به صحبت‌هایی که می‌شود، ورود کند. صحبت‌های یکی، دو هفته اخیر بار حقوقی دارد و فشار زیادی به باشگاه‌ها وارد می‌کند. این مسئله باید با ورود قوی فدراسیون و ارکان نظارتی برطرف شود. نباید کسی به خودش اجازه بدهد راحت راجع به تیم‌های دیگر صحبت کند. اگر این‌طور باشد ما هم حرفهای زیادی داریم. اتفاقات عجیب و غریب زیادی از داخل و خارج تیم رخ داده است ولی با هوچی گری و مصاحبه راجع به این مسائل صحبت نکردیم. دنبال این بودیم تمرکزمان روی کار باشد و نتیجه اش را می‌بینیم. امیدوارم مدیران و مربیان و اعضای تیم‌ها نسبت به تیم خودشان تمرکز داشته باشند.